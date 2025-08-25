  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۲

۸۲۲ طرح به مناسبت هفته دولت در خراسان شمالی افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت:‌ به مناسبت هفته دولت ۸۲۲ پروژه با اعتبار ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در خراسان شمالی افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در حسینیه شهدای بجنورد، با اشاره به منش و ویژگی‌های شهیدان رجایی و باهنر گفت: این شهیدان می‌توانند نماد و اسطوره مدیریتی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی باشند.

وی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌شناسی، اخلاق حرفه‌ای، مردم‌داری و ولایت‌مداری مدیران افزود: مدیران باید از نگاه اشراف‌گرایانه و رفاه‌طلبانه فاصله گرفته و خود را وقف خدمت به مردم کنند و لمس درد و دغدغه‌های مردم، حلقه واسطه میان حاکمیت و جامعه را مستحکم می‌کند.

استاندار خراسان شمالی همچنین اعلام کرد که به مناسبت هفته دولت ۸۲۲ پروژه با اعتبار ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در استان افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد و افزود: دغدغه اصلی ما موضوع آبرسانی است و تمام تلاش ما باید در جهت جلب رضایت مردم باشد.

