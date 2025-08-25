خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هفته دولت، فرصتی مغتنم برای شرح خدمات خادمان ملت و آگاهی مردم و مجالی ارزشمند است تا مدیران دولت با آگاهی بخشی دقیق و هوشمندانه ضمن روشنگری و پاسخگویی به مردم در راستای آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری اهتمام ورزند.

برای ملت ما یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهیدان خدمت به ویژه شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان؛ شیرین و دلنشین است چرا که ایشان را فرزندانی از جنس خود می‌دانستند که جز برای اعتلای این سرزمین و ملت اندیشه دیگری نداشتند.

هفته دولت نماد «وحدت دولت و ملت» و یادآور دولتمردان شرافتمندی است که ساده زیستی و خدمت به ملت را ارزشمندترین سرمایه و داشته خود تلقی می‌کردند.

دولتمردان باید مطالبات به حق و قانونی این ملت را با شعار «ما می توانیم» پاسخ دهند تا امید مردم مضاعف شود و سرمایه ارزشمند برای پیشبرد اهداف عالی نظام و دولت «وفاق ملی» باشد.

هفته دولت از دوم شهریورماه آغاز و با یک سالگی فعالیت دولت چهاردهم همزمان است، در سالی که گذشت وقایع مختلفی در کشور رخ داد که بسیاری از آنها از خارج از کشور بر ما تحمیل شد که اوج آن دفاع ملی ۱۲ روزه در برابر تجاوز دشمن بود. از سوی دیگر در این یکسال، دولت، تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم به‌کار گرفت و از این رو به گفته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» که یادآور حضور دولت کنار مردم است، برای هفته دولت ۱۴۰۴ انتخاب شد.

این هفته فرصت مناسبی است تا دولت به مردم بگوید که در طول یکسال صدای مردم را شنیده و برای پاسخ به صدا و مطالبه مردم چه اقداماتی انجام داده است.

هفته دولت یادآور نقش حیاتی دولتمردان در تحکیم وحدت و رفاه مردم است

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، بر اهمیت نقش دولتمردان در تقویت وحدت ملی و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: آنچه دشمنان را در جنگ ۱۲ روزه ناکام گذاشت، وحدت و انسجام مردم و مسئولان بود و بدون تردید اگر کوچک‌ترین خللی در این وحدت ایجاد شود، دشمنان لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد و از هر فرصتی برای ضربه زدن بهره خواهند برد.

حجت الاسلام محمد سبزی، هفته دولت را فرصتی برای یادآوری خدمات دولت و هماهنگی مسئولان دانست و گفت: دولتمردان و مسئولان باید با مدیریت درست و تعامل سازنده، وحدت ملی را حفظ کنند و هرگونه اختلاف‌نظر را در مسیر توسعه و خدمت به مردم رفع کنند.

وی ادامه داد: آحاد مردم شاهد تقدیر مقام معظم رهبری از تلاش‌های رئیس‌جمهور بودند و مردم را به حمایت از دولت دعوت کردند، ما نمایندگان مجلس نیز حول محور ولایت حرکت خواهیم کرد و بر این باوریم که این رهنمود رهبر انقلاب باید سرلوحه اقدامات تمام مسئولان باشد چرا که همدلی و انسجام در مسیر ولایت فقیه، کلید عبور از گردنه‌ها و مشکلات پیش‌روی کشور است.

ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه حمایت قاطع خود را به منصه ظهور گذاشت

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه، افزود: مردم ایران اسلامی در آن مقطع حساس حمایت خود از نظام را به بهترین شکل به منصه ظهور گذاشتند و اکنون نیز انتظار می‌رود که دولت با محوریت وحدت و رفاه مردم برنامه‌ریزی کند و سیاست‌های عملیاتی برای ارتقای زندگی شهروندان اجرا شود.

حجت الاسلام سبزی تأکید کرد: هفته دولت، فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش‌های دولتمردان و یادآوری این نکته است که تمامی اقدامات مسئولان باید در راستای تقویت وحدت ملی، خدمت به مردم و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب باشد چرا که تنها با انسجام و همدلی می‌توان به اهداف توسعه‌ای و رفاهی کشور دست یافت.

هفته دولت فرصت قدردانی از تلاش‌های دولتمردان و تأکید بر وحدت و رفاه مردم

امام جمعه موقت ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن هفته دولت، بر اهمیت خدمت‌رسانی صادقانه دولتمردان، تقویت وحدت ملی و توجه به رفاه مردم تأکید کرد.

حجت الاسلام علی بدرخانی گفت: هفته دولت یادآور تلاش‌ها و فداکاری‌های همه کسانی است که در مسیر خدمت به مردم و توسعه کشور گام برمی‌دارند، دولتمردان با برنامه‌ریزی دقیق و عمل به تعهدات خود، می‌توانند امید و آرامش را در دل مردم ایجاد کنند.

وی با تأکید بر ارتباط نزدیک مسئولان با مردم افزود: مسئولان باید تعامل خود را با مردم تقویت و گسترش دهند و قدردان همراهی و صبوری آنان باشند.

امام جمعه موقت ساوه افزود: در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که مردم ایران اسلامی با همراهی و وفاداری، حمایت خود از نظام را به بهترین شکل به نمایش گذاشتند، امروز نیز مسئولان وظیفه دارند رفاه و معیشت مردم و کاهش فشارهای مالی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

امام جمعه موقت ساوه ادامه داد: خدمت به مردم باید محور اصلی فعالیت مسئولان باشد و حفظ وحدت و انسجام ملی همیشه سرلوحه کار آنان قرار گیرد. چرا که تنها با همکاری نهادها و حرکت هماهنگ در مسیر همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می‌توان دشمن را در مسیر دستیابی به اهداف شوم آنها ناکام گذاشت.

حجت الاسلام بدر خانی تأکید کرد: هفته دولت فرصتی است برای قدردانی از تلاش‌های دولتمردان و یادآوری اهمیت وحدت، همراهی مردم و مسئولان و توجه به رفاه و معیشت آنان. امیدواریم همه مسئولان با صداقت و همت مضاعف در خدمت به مردم گام بردارند و زمینه‌های مشارکت عمومی و همدلی ملی را تقویت کنند.

وحدت ملی و خدمت به مردم، خط‌مشی اصلی مدیران اجرایی باشد

فعال فرهنگی و اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت توجه مدیران اجرایی به مطالبات مردم گفت: مدیران باید وحدت ملی و خدمت صادقانه به مردم را به‌عنوان خط‌مشی اصلی خود در دستور کار قرار دهند و با تلاش بی‌وقفه در رفع مشکلات، زمینه تقویت انسجام اجتماعی و همبستگی ملی را فراهم کنند.

عاطفه عسکری ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای یادآوری ایثار و اخلاص شهیدان رجایی و باهنر و تجلیل از خدمت صادقانه آنان است، همچنین این ایام ارزشمند، فرصتی برای بازنگری در نقش مدیران اجرایی در شرایط کنونی کشور و تأکید دوباره بر لزوم حفظ وحدت ملی و خدمت صادقانه به مردم محسوب می‌شود.

عسکری افزود: هفته دولت زمانی مناسب برای مرور تلاش‌ها و فداکاری‌های دولتمردان است، کسانی که با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری در مسیر توسعه همه‌جانبه کشور گام برمی‌دارند و به طور حتم یادآور تعهد و تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم و تحقق مطالبات به‌حق آنان است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور تاکید کرد: مدیران اجرایی باید وحدت و انسجام ملی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و از هرگونه رفتار یا گفتاری که منجر به اختلاف شود، پرهیز کنند چرا که در شرایط کنونی، همدلی و انسجام اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و ثبات کشور است.

این فعال فرهنگی و اجتماعی گفت: با وجود چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، اولویت نخست دولت و مدیران باید رفع دغدغه‌های مردم باشد، برنامه‌ریزی دقیق، اقدام عملیاتی و توجه به رفاه عمومی ضروری است تا آرامش، امید و رضایتمندی در جامعه افزایش یابد.

وی تصریح کرد: خدمت صادقانه، شفافیت و پاسخگویی به مطالبات مردم، یک وظیفه اخلاقی و نیاز حیاتی امروز کشور است و مردم انتظار دارند دولت در کنار آنها باشد و از آنها حمایت کند و مسیر توسعه پایدار و رفاه عمومی را هموار سازد.

وی بر اهمیت اخلاق و معنویت در مدیریت کشور نیز تأکید کرد و افزود: اصول اخلاقی و ارزش‌های معنوی، پایه و بنیان همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند و چنانچه این ارزش‌ها تضعیف شود، فساد و بی‌اخلاقی بروز می‌کند و این امر می‌تواند مشروعیت نظام و اعتماد عمومی را تهدید کند.

این فعال فرهنگی و اجتماعی گفت: هفته دولت فرصتی است برای بازنگری در عملکردها، تبیین اولویت‌ها و تقویت همدلی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی. با اتحاد و تعامل همه‌جانبه می‌توان چالش‌های پیش‌رو را پشت سر گذاشت و آینده‌ای روشن و آباد برای کشور رقم زد.

مسئولیت در نظام اسلامی یک موهبت الهی است

یک استاد دانشگاه نیز گفت: هفته دولت، به عنوان یک رویداد مهم ملی، فرصتی استثنایی برای مسئولان و دست‌اندرکاران کشور به شمار می‌رود تا از خدمات و دستاوردهای خود در حوزه‌های مختلف رونمایی کنند، همچنین علاوه بر معرفی فعالیت‌ها و پروژه‌های موفق، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان مردم و مسئولان کمک کند.

دانیال علیزاده گفت: در این ایام، گوش دادن به خواسته‌ها و انتقادات مردم و شفاف‌سازی اقدامات صورت‌گرفته، سبب می‌شود تا جامعه احساس مشارکت بیشتری در فرآیندهای توسعه‌ای داشته باشد.

وی بیان کرد: مسئولیت در نظام اسلامی به‌عنوان یک موهبت و فرصت برای خدمت به جامعه و پیاده‌سازی ارزش‌های اسلامی تلقی می‌شود هر چند این مسئولیت نیازمند تعهد، صداقت و دانش کافی است تا فرد بتواند به‌درستی وظایف خود را انجام دهد.

این استاد دانشگاه گفت: انتظار است در نظام اسلامی، هر کس تلاش کند و به این مسئولیت به‌نحو احسن عمل کرده و در راستای اهداف دین و جامعه گام بردارد.

علیزاده افزود: درواقع، مسئولیت در نظام اسلامی نه تنها برای فرد، بلکه برای کل جامعه نیز تأثیرگذار است و می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی و اجرایی شدن عدالت منتهی شود.

انتظارات مردم از دولتمردان

یک دانشجوی ارشد علوم تربیتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم انتظار دارند مسئولان با صداقت و شفافیت فعالیت کنند و تصمیماتشان به نفع عموم باشد.

مریم حسینی افزود: ما می‌خواهیم دولتمردان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را جدی بگیرند و فشارها را کاهش دهند.

فاطمه رضوانی شهروند دیگری با اشاره به تجربه تاریخی جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در آن مقطع حساس، مردم همراهی خود با نظام را به بهترین شکل نشان دادند، امروز هم انتظار داریم مسئولان قدردان این همراهی باشند و خدمات خود را با محوریت رفاه مردم ارائه کنند.

یکی دیگر از جوانان ساوجی افزود: دولت باید پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را با کیفیت و سرعت به اتمام برساند.

حسین اسماعیلی گفت: مردم از مسئولان انتظار دارند که همواره در ارتباط مستقیم با آنان باشند و مشکلات واقعی را از نزدیک مشاهده و پیگیری کنند.

حسین رحمانی بازنشسته تأمین اجتماعی شهروند دیگر تأکید کرد: مسئولان باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند، صدای آنان را بشنوند و تلاش کنند با برنامه‌ریزی درست، رفاه، امنیت و آرامش جامعه را ارتقا دهند.