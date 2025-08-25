اعضای هیئت رئیسه شورای شهر میناب مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر میناب با دعوت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و با حضور تمامی اعضای شورا در محل دفتر شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه و بر اساس دستور کار تعیین‌شده، انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر میناب برای سال پنجم دوره ششم برگزار شد و در نتیجه این انتخابات سید موسی هاشم‌نسب با کسب چهار رأی موافق به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر میناب، ندا جهانگیری با چهار رأی به‌عنوان نایب‌رئیس شورا و نوشین اسلامی با چهار رأی به‌عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

در ادامه نشست، محمد رادمهر، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب با تاکید بر جایگاه مهم این شهر به‌عنوان دومین شهر بزرگ استان هرمزگان، گفت: میناب با ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ویژه، نیازمند مدیریت شهری منسجم، کارآمد و همراه با برنامه‌ریزی دقیق است.

وی ضمن اشاره به لزوم همدلی و وحدت میان اعضای شورا، افزود: موفقیت در اداره شهر زمانی محقق می‌شود که همه تصمیم‌ها بر پایه خرد جمعی و در چارچوب قانون و برنامه‌ریزی صحیح اتخاذ شود.

فرماندار ویژه میناب همچنین ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی شورا و مدیریت شهری، اقدامات مؤثری در مسیر توسعه پایدار و ارتقای خدمات شهری برای شهروندان صورت گیرد.