اعضای ستاد انتخابات استان سمنان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احکام اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان صادر تا ستاد انتخابات استان رسماً جلسات خود را آغاز کند.

مهدی مرادی مدیرکل دفتر استاندار سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره ستاد انتخابات استان سمنان بیان کرد: همزمان با در پیش بودن انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در سراسر کشور و طبیعتاً استان سمنان، چهره اعضای ستاد انتخابات استان مشخص شد.

مرادی با بیان اینکه ریاست این ستاد با مهدی آقابراری معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان خواهد بود، افزود: فرج الله ایلیات رئیس کمیته بازرسی و رسول خسرو زاده رئیس کمیته حراست و استعلام‌ها است.

وی افزود: رضا عبدالله زاده رئیس کمیته مالی و پشتیبانی، ابراهیم رستمی فر رئیس کمیته سیاسی، محمود قدرتی رئیس کمیته امنیتی، محمد امین جاوید پور رئیس کمیته حقوقی و محمد حسن مداح رئیس کمیته فناوری ستاد انتخابات استان سمنان خواهند بود.

مدیرکل دفتر استاندار سمنان همچنین گفت: مهدی مرادی به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی و امیر کاظمی نیز عضو ستاد انتخابات استان سمنان معرفی شدند.

گفتنی است هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشورمان ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.