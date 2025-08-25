به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت هفته دولت، نوشت: «با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی و سایر شهدای خدمت، آغاز هفته دولت و همزمانی با حلول ماه ربیع را به فال نیک گرفته، این ایام را به تمامی اعضای دولت محترم صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. بی‌شک این ایام فرصت مغتنمی برای پاسداشت مجاهدت‌ها و خدمات دولتمردان در مسیر پیشرفت کشور و خدمت به ملت شریف ایران است.

مجلس شورای اسلامی بر همکاری و هم‌افزایی با دولت تأکید دارد و خود را یار و همراه شما عزیزان در تحقق اهداف کلان نظام می‌داند. امید است با تعامل سازنده و همدلی، بتوانیم در مسیر حل مشکلات، ارتقای رفاه عمومی و اعتلای ایران عزیز گام‌های مؤثری برداریم.»