به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا حاجیوند امروز دوشنبه در دومین روز از هفته دولت در دیدار فرماندار و مدیران دستگاه اجرایی شهرستان در دفتر امامجمعه پلدختر با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهید آیتالله رئیسی و شهدای دولت، اظهار کرد: ابتدای انقلاب تاکنون مسئولان زیادی خدمت کردند؛ اما بعضی از آنها نامشان برای مردم؛ مانند شهیدان رجایی باهنر و رئیسی ماندگار شد.
تأکید رهبر انقلاب بر حفظ اتحاد و انسجام
وی تصریح کرد: این شهیدان نماد خدمت صادقانه هستند و مردم نیروهای صادق، خدمتگزار و تلاشگر را تشخیص میدهند، آنها را دوست دارند و قدردان هستند.
امامجمعه پلدختر، گفت رهبر معظم انقلاب روز گذشته به مطالب مهمی اشاره و بر حمایت از دولت و شخص رئیسجمهور تأکید کردند و فرمودند: رئیسجمهور پرکار، پرتلاش و خدمتگزار و این تکلیف همه ما را مشخص کرد.
حجتالاسلام حاجیوند، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب از همان آغاز به کار دولت چهاردهم، بر همکاری با دولت تأکید کردند و در ابتدای این دولت فرمودند موفقیت دولت موفقیت همه است پس در واقع باید قدردان بود از اینکه رهبری کشور را به سمت همکاری، همراهی و همیاری هدایت میکنند.
وی یادآور شد: بنابراین برای حفظ وحدت و انسجام و در جهت پیشبرد امور و رفع مشکلات همه موظفاند دولت را کمک کنند تا بتواند به اهداف خود که همانا اهداف نظام جمهوری اسلامی است، برسد.
امامجمعه پلدختر با بیان اینکه رهبر انقلاب روی اتحاد و انسجام تأکید کردند، ادامه داد: در جنگ ۱۲ مشخص شد ملت همچنان در مواقع حساس از همه اقشار و با همه سلیقهها همدل و منسجم هستند و این یک سرمایه بزرگی است که باید حفظ شود.
باید از شعار عبور کرد و خدمترسانی بهصورت عملی و واقعی باشد
حجتالاسلام حاجیوند، گفت: در جنگ ۱۲ روزه بسیاری از طرفداران زن، زندگی، آزادی به خیل مردم پیوستند که در تصور ما نمیگنجید و این سرمایه بزرگی است و مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کردند که این سرمایه باید حفظ شود.
وی تصریح کرد: اتحاد بین مردم و مسئولان و سران قوا باید حفظ شود و هر کس در این راستا وظیفهای دارد و مسئولان با خدمت به مردم میتوانند این سرمایه را حفظ کنند.
امامجمعه پلدختر، یادآور شد: باید از شعار عبور کرد و خدمترسانی بهصورت عملی و واقعی باشد و در این برهه رفتن به سمت گزارش کار دادن، اقدام خوبی است که به مردم و به سیستم مافوق خود گزارش داده شود، چرا که باید معیاری برای کارکردن و یا عملنکردن وجود داشته باشد.
حجتالاسلام حاجیوند، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند دولتها و مسئولان کارها را به مردم بیان کنند، گزارشدهی خیلی خوب است؛ اما بعضی هنوز گرفتار گزارش بازی هستند.
وی گفت: وظیفه ما مسئولان برای حفظ انسجام ملی خدمترسانی به مردم است، باید اتحاد مردم را تقویت کرد و راه آن خدمتگزاری فراگیر است و بدانیم دوره مسئولیت کم یا بیش میگذرد و تمام میشود و این نام نیک و آثار عملکرد خوب است که باقی و بر جای میماند.
نظر شما