اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق کالا و سوخت در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: طرح مقابله با قاچاق کالا و سوخت و طرح امنیت محله محور با هدف پاکسازی نقاط آلوده و در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و اقتصادی با توجه به مطالبات عمومی مسئولین کشوری و شهروندان و با استفاده از توان فرماندهی انتظامی بندر عباس و پلیس‌های تخصصی و دریابانی و راهور با نظارت و فرماندهی، جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان به صورت مشترک در یکی از نقاط آلوده و جرم خیز ساحلی بندر عباس به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان اعلام کرد: در جریان این عملیات ۶ دستگاه خودروی شوتی حامل سوخت قاچاق، یک دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک، ۷۲۰ قوطی مشروبات الکلی خارجی، ۲ هزار و ۵۰۴ قلم انواع دخانیات شامل پاکت سیگار، دستگاه ویپ، تنباکوی میوه‌ای و متعلقات ویپ کشف و توقیف شد.

وی افزود: همچنین ۱۱ فروند قایق مخزن‌دار حامل سوخت قاچاق و ۱۰ مخزن ۲ هزار لیتری حامل گازوئیل قاچاق به حجم کل ۴۹ هزار لیتر در این عملیات ضبط گردید.

سردار جاویدان با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی بیش از ۳۷ میلیارد ریال است، تاکید کرد: سازمان انتظامی استان با تمام توان و با همکاری دستگاه قضائی، مقابله جدی و مستمر با قاچاق کالا و سوخت را در دستور کار دارد و اجازه فعالیت به قاچاقچیان را نخواهد داد.

سردار جاویدان در پایان گفت: حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی استان هرمزگان اولویت اصلی سازمان انتظامی است و اجرای چنین طرح‌هایی با هدف ارتقا امنیت و رفاه عمومی در استان ادامه خواهد داشت.