بهره برداری از ۱۴۹ طرح ملی و عمرانی در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرزادفر ظهر دوشنبه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه این شهرستان که به مناسبت آغاز هفته دولت برگزار شد، با تاکید بر تعامل سازنده با خبرنگاران اظهار کرد: رسانه اگر وظیفه خود را به درستی انجام دهد قطعاً کمک‌حال دولت و نظام خواهد بود امیدوارم این نشست سرآغاز تعاملات مثبت و سازنده‌ای بین فرمانداری و رسانه‌های شهرستان باشد.

فرماندار قوچان با بیان اینکه شهدا در دوران دفاع مقدس و پس از آن بدون هیچ ادعایی برای خدمت به کشور تلاش کردند، گفت: کار شبانه‌روزی و منش ایثارگرانه آنان علی الخصوص شهید رجایی و باهنر باید سرلوحه کار ما در خدمت‌رسانی به مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط پیچیده کنونی کشور و وجود تهدیدهای مختلف، تصریح کرد: شرایط امروز کشور با گذشته تفاوت‌های جدی دارد، اما در سایه این مسائل، کار و تلاش برای توسعه باید با قوت ادامه یابد و هیچ چیزی نباید مانع رشد و پیشرفت کشور به ویژه در شهرستانی مانند قوچان شود.

فرزادفر با اشاره به فضای سیاسی شهرستان، بر پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و تمرکز بر حل مسائل کلان تأکید کرد و افزود: انرژی و وقت محدود ما باید صرف کارهایی شود که بیشترین مطلوبیت را برای مردم ایجاد کند در نهایت مردم از ما می‌پرسند چه خدمت ماندگاری انجام شده نه اینکه چگونه به سوالات حاشیه‌ای پاسخ داده‌اید.

فرماندار قوچان بر دیدگاه توسعه‌محور و فراجناحی خود اشاره کرد و گفت: سیاستی که در خدمت مردم نباشد ارزشی ندارد، در مناصب اداری اجازه انتقال دیدگاه‌های سیاسی وجود ندارد آنچه مهم است استفاده از همه نیروهای خدوم برای کسب رضایت عمومی مردم است.

وی از بهره‌برداری ۱۴۹ طرح ملی و عمرانی در هفته دولت با اعتبار کلی ۷۲۵ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان خبر داد و بیان کرد: این پروژه‌ها در بخش‌های مرکزی، قوچان عتیق، آبکوه، راهداری و در حوزه‌های مختلفی از جمله شهری، کشاورزی، مسکن و دامپروری به بهره‌برداری می رسند.

فرزادفر با بیان اینکه لکه‌گیری، احداث راه، نصب روشنایی و خرید ماشین‌آلات راهسازی با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان شاخص ترین پروژه هفته دولت به حساب می‌آید، تصریح کرد: احداث ۷۸ واحد مسکونی با اعتبار ۱۲۸ میلیارد تومان، پروژه‌های کشاورزی شامل آبیاری تحت فشار و مرغداری تخم‌گذار با مجموعه اعتباری ۹۲ میلیارد تومان و گازرسانی به منطقه میانکوه بخش باجگیران با هزینه ۶۳ میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار دارند.

فرماندار قوچان اضافه کرد: ۱۲۵ میلیارد تومان نیز در حوزه آب کلنگ زدنی خواهد شد که پروژه‌ای برای مقابله با بحران آب با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان و پروژه‌ای برای تجهیزات کشاورزی با اعتبار ۸۵ میلیارد تومان خواهد بود.