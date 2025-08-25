به گزارش خبرنگار مهر، جواد رجبی‌اول صبح دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های برق این شهرستان که با حضور امام جمعه، فرماندار و نیروهای انتظامی و نظامی در سالن اجتماعات اداره برق به صورت تجمیعی برگزار شد، از افتتاح و بهره‌برداری ۱۴ پروژه بزرگ برق‌رسانی با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: صنعت برق شهرستان با تمام توان انسانی مشغول خدمت‌رسانی است و پروژه‌های متعددی برای توسعه شبکه برق آماده بهره‌برداری است.

مدیر شرکت برق شهرستان بردسکن بیان کرد: بخش اصلی پروژه‌های برق‌رسانی شامل بازسازی، احیا و هوشمندسازی شبکه با اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال است که مهم‌ترین پروژه با حمایت فرماندار، فاز یک برق‌رسانی به سایت پروژه مسکن ملی با اعتبار ۴ میلیارد تومان است.

وی افزود: برق‌رسانی به ۴ آبادی با اعتبارات ملی انجام شد و تأمین برق این مناطق با اعتبار ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام گرفت و در سال جاری نیز بیش از ۱۵۰۰ دستگاه سرچراغ در مدت دو ماه کاری نصب شد.

رجبی‌اول ادامه داد: در حوزه پست توزیع عمومی، مقاوم‌سازی شبکه و هوشمندسازی نیز پروژه‌های متعددی اجرا شده که این اقدامات ارزشمند با مشارکت مردم به ثمر نشسته است.

مدیر شرکت برق شهرستان بردسکن همچنین از پروژه‌های در دست اقدام یاد کرد و گفت: احداث نیروگاه ۶۰ مگاواتی در حال اجراست که زمین آن اهدا شده و از محل اعتبارات دولتی انجام می‌شود؛ بیشترین حجم نیروگاه‌ها در کل استان در بردسکن انجام شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۶۸ میلیارد تومان با مشارکت مردم و کشاورزان برای نصب پنل‌های خورشیدی هزینه شده است.

رجبی با اشاره به اهمیت نقش توزیع برق گفت: تولید برق در اختیار شهرستان نیست اما توزیع آن به عهده ما است و در شرایط مختلف آب و هوایی مسئولیت خود را انجام می‌دهیم.

مدیر شرکت برق شهرستان بردسکن طول شبکه ۲۰ کیلوولتی شهرستان بردسکن را ۱۳۵۰ کیلومتر ذکر کرد و گفت: همه باید در حفظ و توسعه شبکه توزیع برق مشارکت داشته باشیم.