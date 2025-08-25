  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

افتتاح و بهره‌برداری از ۱۴ پروژه برق‌رسانی در بردسکن

بردسکن - مدیر شرکت برق شهرستان بردسکن، از افتتاح و بهره‌برداری از ۱۴ پروژه بزرگ برق‌رسانی با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال در بردسکن خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رجبی‌اول صبح دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های برق این شهرستان که با حضور امام جمعه، فرماندار و نیروهای انتظامی و نظامی در سالن اجتماعات اداره برق به صورت تجمیعی برگزار شد، از افتتاح و بهره‌برداری ۱۴ پروژه بزرگ برق‌رسانی با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: صنعت برق شهرستان با تمام توان انسانی مشغول خدمت‌رسانی است و پروژه‌های متعددی برای توسعه شبکه برق آماده بهره‌برداری است.

مدیر شرکت برق شهرستان بردسکن بیان کرد: بخش اصلی پروژه‌های برق‌رسانی شامل بازسازی، احیا و هوشمندسازی شبکه با اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال است که مهم‌ترین پروژه با حمایت فرماندار، فاز یک برق‌رسانی به سایت پروژه مسکن ملی با اعتبار ۴ میلیارد تومان است.

وی افزود: برق‌رسانی به ۴ آبادی با اعتبارات ملی انجام شد و تأمین برق این مناطق با اعتبار ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام گرفت و در سال جاری نیز بیش از ۱۵۰۰ دستگاه سرچراغ در مدت دو ماه کاری نصب شد.

رجبی‌اول ادامه داد: در حوزه پست توزیع عمومی، مقاوم‌سازی شبکه و هوشمندسازی نیز پروژه‌های متعددی اجرا شده که این اقدامات ارزشمند با مشارکت مردم به ثمر نشسته است.

مدیر شرکت برق شهرستان بردسکن همچنین از پروژه‌های در دست اقدام یاد کرد و گفت: احداث نیروگاه ۶۰ مگاواتی در حال اجراست که زمین آن اهدا شده و از محل اعتبارات دولتی انجام می‌شود؛ بیشترین حجم نیروگاه‌ها در کل استان در بردسکن انجام شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۶۸ میلیارد تومان با مشارکت مردم و کشاورزان برای نصب پنل‌های خورشیدی هزینه شده است.

رجبی با اشاره به اهمیت نقش توزیع برق گفت: تولید برق در اختیار شهرستان نیست اما توزیع آن به عهده ما است و در شرایط مختلف آب و هوایی مسئولیت خود را انجام می‌دهیم.

مدیر شرکت برق شهرستان بردسکن طول شبکه ۲۰ کیلوولتی شهرستان بردسکن را ۱۳۵۰ کیلومتر ذکر کرد و گفت: همه باید در حفظ و توسعه شبکه توزیع برق مشارکت داشته باشیم.

