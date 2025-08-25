 حمایت از مسئولان و وحدت ملی ضرورت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی عصر دوشنبه در دیدار فرماندار و اعضای شورای اداری بردسکن به مناسبت هفته دولت بر لزوم حمایت مردم از رئیس‌جمهور و حفظ انسجام میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح تأکید و اظهار کرد: بیان دستاوردهای نظام و توجه به مسائل اقتصادی باید در اولویت باشد.

امام جمعه بردسکن بیان کرد: مردم باید از خدمتگزاران نظام به‌ویژه رئیس‌جمهور حمایت کنند و قدردانی از چنین عناصری ضروری است.

وی افزود: حفظ اتحاد میان آحاد مردم، مسئولان و نیروهای مسلح یک ضرورت قطعی است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

امینی گفت: آمریکا به دنبال آن است که ایران گوش‌به‌فرمان او باشد؛ کسانی که تمایل به مذاکره مستقیم با آمریکا دارند، دچار ظاهربینی هستند.

امام جمعه بردسکن همچنین رژیم صهیونیستی را منفورترین رژیم دنیا دانست و افزود: این رژیم حتی کودکان را با گرسنگی و تشنگی به قتل می‌رساند.

وی تأکید کرد: رئیس جمهور باید حمایت و کمک شود و کشور خدمات زیادی از نظام داشته، اما به دلیل مشغولیت به دعواهای سیاسی، از بیان این دستاوردها غفلت شده است.

امینی یادآور شد: در طول هشت سال دفاع مقدس، تمام ارکان نظام و ظرفیت‌ها در خدمت جنگ بودند و کارهای ارزشمندی انجام شد که باید امروز بازگو شوند.

امام جمعه بردسکن افزود: هر نظامی اصولی دارد و این اصول باید حفظ شود و مسائل اصلی کشور توسط رهبر معظم انقلاب تعیین شده و محور آن اقتصاد مردم است که چندین سال است شعار سال بر پایه اقتصاد تعیین می‌شود.

وی با اشاره به بحران‌های موجود گفت: یکی از عوامل فروپاشی حکومت‌ها، حضور انسان‌های ناتوان در مسئولیت‌هاست؛ بنابراین استفاده از افراد متخصص ضروری است.