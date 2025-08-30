سلیمانی: موفقیت تیم ملی فوتسال ایران بر کیفیت لیگ اولویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان از بیستم شهریور استارت خواهد خورد؛ فصلی که به‌نوعی می‌توان آن را متفاوت‌ترین دوره سال‌های اخیر دانست. مهم‌ترین تغییر امسال افزایش تعداد تیم‌ها از ۸ به ۱۲ است؛ تحولی که نه تنها به گسترده‌تر شدن رقابت‌ها کمک می‌کند بلکه فرصت بیشتری برای حضور بازیکنان جوان و مستعد در سطح نخست فوتسال کشور فراهم می‌آورد.

این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در روند توسعه فوتسال زنان ایران باشد؛ چرا که با حضور تیم‌های پرطرفدار و صاحب‌نامی همچون استقلال تهران و سپاهان اصفهان سطح توجه عمومی و رسانه‌ای نیز نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر تیم‌های باسابقه‌ای چون ملی‌حفاری اهواز، پالایش نفت آبادان و مس کرمان همچنان ستون‌های اصلی لیگ به شمار می‌روند و ترکیب آنان با تیم‌های تازه‌واردی مانند گلبرگ تاکستان یا فردوسی ثامن مشهد، نویدبخش رقابت‌هایی پرهیجان و غیرقابل پیش‌بینی است.

فروزان سلیمانی سرمربی تیم فوتسال زنان حفاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط این تیم در فصل جدید لیگ برتر اظهار کرد: حفاری تیمی است که در دهه ۹۰ قهرمان لیگ برتر شد و همواره جزو مدعیان فوتسال زنان ایران بوده است. این باشگاه با تکیه بر بازیکنان بومی و پشتوانه قوی در خوزستان سال‌ها نقش پررنگی در سطح اول فوتسال کشور ایفا کرده و یکی از قطب‌های اصلی این رشته به شمار می‌رود.

وی افزود: امسال هم با وجود مشکلات مالی و بودجه اندکی که برای فصل جاری در نظر گرفته شده بود تمایل چندانی برای حضور در لیگ وجود نداشت ولی در نهایت تصمیم بر این شد که در رقابت‌ها حاضر باشیم؛ چرا که کاهش تعداد تیم‌ها می‌تواند به افت سطح کیفی لیگ منجر شود. ما ترجیح دادیم با حضورمان از تداوم این رقابت‌ها حمایت کنیم.

سرمربی حفاری ادامه داد: اکثر بازیکنان ما بومی و متولد دهه هشتاد هستند. یکی از دلایلی که پیشنهاد حفاری را پذیرفتم تعلق خاطر شخصی‌ام به این تیم بود. در سال‌هایی که حفاری در اوج قرار داشت کنار تیم بودم و امروز هم دوست دارم دوباره این تیم به جمع مدعیان بازگردد. البته با شرایط فعلی هدف ما بیشتر حفظ جایگاه و کسب امتیاز لازم است چرا که بازیکنان جوان ما تجربه چندانی در سطح لیگ برتر ندارند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر فنی پیشین باشگاه گفت: جا دارد از خانم زیبا که پیش‌تر به عنوان مدیر فنی در حفاری زحمات زیادی کشیدند تشکر کنم من نیز تلاش خواهم کرد در کنار بازیکنانم بهترین نتایج ممکن را برای این تیم رقم بزنیم.

سلیمانی با اشاره به ورود تیم‌های بزرگ به لیگ خاطرنشان کرد: ورود باشگاه‌هایی مانند استقلال به لیگ اتفاق خوشایندی است. در چند سال گذشته لیگ زنان رونق گذشته را نداشت و شاید امسال هم شرایط چندان متفاوتی نباشد اما حضور تیم‌های بزرگی مثل استقلال و سپاهان می‌تواند به رشد و دیده شدن این مسابقات کمک کند. البته نمی‌خواهم لیگ به رقابتی محدود میان سه یا چهار تیم خاص تبدیل شود. طبیعی است همه ۱۲ تیم به‌طور همزمان مدعی قهرمانی نباشند ولی اگر فاصله امتیازی میان تیم‌ها زیاد نشود کیفیت لیگ حفظ خواهد شد.

وی درباره ارتباط لیگ برتر با تیم ملی گفت: با توجه به در پیش بودن جام جهانی برگزاری لیگ با سطح کیفی مناسب می‌تواند به آماده‌سازی تیم ملی کمک کند. واقعیت این است که با منابع و ظرفیت موجود نمی‌توانیم چند هدف را همزمان دنبال کنیم. تیم ملی در نیمه دوم سال باید در بازی‌های کشورهای اسلامی و سپس جام جهانی فیلیپین شرکت کند. بنابراین پس از چند هفته ابتدایی مسابقات لیگ برای در اختیار گذاشتن بازیکنان به تیم ملی تعطیل خواهد شد. این موضوع هرچند به کیفیت لیگ لطمه می‌زند اما تصمیم منطقی است. در نهایت باید بین موفقیت تیم ملی و کیفیت لیگ یکی را انتخاب کنیم و بدون تردید موفقیت تیم ملی در اولویت قرار دارد.

سرمربی حفاری در پایان درباره شرایط تیم ملی برای حضور در جام جهانی عنوان کرد: ترجیح می‌دهم در این مقطع اظهارنظری نکنم. پیش از هر رویدادی باید همه تیم ملی را حمایت کنند. زمانی که خودم هدایت تیم ملی را بر عهده داشتم انتقادهای مداوم پیش از مسابقات به تیم ضربه زد. به همین دلیل اکنون که ملی‌پوشان در حال آماده‌سازی برای جام جهانی هستند بهتر است فقط مورد حمایت قرار بگیرند.