به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هندزفری‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره تبدیل شده‌اند. از این گجت‌های کاربردی می‌توان برای کارهای متفاوتی مانند گوش دادن به موسیقی و پادکست، انجام مکالمه و حضور در جلسات آنلاین استفاده کرد. اما یکی از مشکلات شایع که بسیاری از کاربران با آن مواجه می‌شوند، کار نکردن یکی از گوشی‌های هندزفری است. این مشکل هم در هندزفری‌های سیمی و هم بی‌سیم رخ می‌دهد و می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در ادامه، علت‌های احتمالی و راه‌حل‌های آن را بررسی می‌کنیم.

۱- مشکل در اتصال یا جک هندزفری (هندزفری سیمی)

یکی از شایع‌ترین دلایل در هندزفری‌های سیمی، اتصال ناقص یا خرابی جک ۳٫۵ میلی‌متری است. از علائم بروز این مشکل می‌توان به قطع شدن صدای یک گوش یا وجود نویز در آن اشاره کرد. همچنین با تکان دادن سیم یا جک، صدا قطع و وصل می‌شود.

راه‌حل

ابتدا مطمئن شوید جک هندزفری کاملاً در پورت دستگاه قرار گرفته باشد.

پورت صدا را با یک اسپری هوای فشرده یا خلال‌دندان (با احتیاط) تمیز کنید.

اگر مشکل با تمیزکاری حل نشد، احتمال دارد سیم داخلی یا جک آسیب دیده باشد و نیاز به تعمیر یا تعویض هندزفری باشد.

۲- خرابی کابل یا سیم

از خرابی کابل‌ها و سیم‌ها می‌توان به عنوان یکی از پاسخ‌های سؤال چرا هندزفری یکیش کار نمیکنه؟ یاد کرد. کابل‌ها به خصوص در ناحیه نزدیک به گوشی یا جک، با گذر زمان خم و کشیده می‌شوند و ممکن است سیم داخلی قطع شود. علائمی که نشان می‌دهد احتمال خرابی کابل یا سیم وجود دارد، شامل مواردی مانند قطع شدن یا وصل شدن صدا به تکان دادن کابل و قطع بودن صدا از یکی از گوشی‌ها می‌شود.

راه‌حل

اگر مهارت دارید، می‌توانید کابل را باز کرده و سیم آسیب‌دیده را ترمیم کنید.

در غیر این صورت، تعویض کابل یا خرید هندزفری جدید پیشنهاد می‌شود.

۳- مشکل نرم‌افزاری یا تنظیمات صدا

گاهی دلیل عدم کار کردن انواع هندزفری مانند ایرپاد سامسونگ، به دستگاهی که هندزفری را به آن متصل کرده‌اید باز می‌گردد. یعنی ممکن است که دستگاه پخش مانند موبایل، لپ‌تاپ و موارد دیگر تنظیمات صدای نادرستی داشته باشند. زمانی که هدفون شما در دستگاه‌های دیگر به خوبی کار می‌کند اما در یک دستگاه خاص با مشکل مواجه است، می‌توانید متوجه شوید که مشکل از تنظیمات نرم‌افزاری آن دستگاه است.

راه‌حل

در گوشی یا کامپیوتر، وارد بخش تنظیمات صدا شوید و Balance را بررسی کنید.

مطمئن شوید صدای چپ و راست روی حالت وسط (Equal) قرار دارد.

در برخی اپلیکیشن‌ها مثل پلیرهای موزیک، این گزینه به صورت جداگانه وجود دارد.

۴- کمبود شارژ یا مشکل باتری (هندزفری بی‌سیم)

چرا هندزفری بلوتوثی یکیش کار نمیکنه؟ شاید مشکل در میزان شارژ آن باشد. در هندزفری‌های بی‌سیم (Earbuds)، مانند QYC Buds هر گوشی باتری جداگانه دارد. اگر یکی از آن‌ها شارژ کافی نداشته باشد، کار نمی‌کند. از علائم بروز این مشکل می‌توان به عدم روشن شدن یک گوشی، روشن شدن و خاموش شدن سریع یک گوشی یا عدم روشن شدن چراغ LED آن گوشی اشاره کرد.

راه‌حل

هر دو گوشی را به طور کامل در کیس شارژ قرار دهید.

مطمئن شوید پین‌های شارژ در کیس و گوشی تمیز هستند.

اگر مشکل ادامه داشت، احتمال خرابی باتری وجود دارد و باید توسط تعمیرکار بررسی شود.

۵- مشکل در همگام‌سازی (Pairing) هندزفری بی‌سیم

گاهی یکی از گوشی‌ها به دستگاه متصل نمی‌شود چون همگام‌سازی ناقص بوده است. مهم‌ترین علامت بروز این مشکل این است که نام هندزفری در لیست بلوتوث ظاهر می‌شود اما صدای پخش شده از آن به صورت استریو و مناسب نیست.

راه‌حل

اتصال هندزفری را از بخش تنظیمات با استفاده از گزینه Forget Device حذف کنید.

هندزفری را در کیس شارژ قرار دهید یا هدفون را خاموش کنید. در این زمان ری‌استارت کردن گوشی تلفن همراه هم می‌تواند در وصل شدن صحیح تأثیرگذار باشد.

طبق دستورالعمل سازنده، گوشی‌ها را دوباره با هم جفت (Pair) کنید.

سپس مجدداً آن را به دستگاه وصل کنید.

۶- کثیف بودن خروجی صدا یا بلندگو

یکی دیگر از مواردی که می‌توان از آن به عنوان پاسخ سؤال چرا یک طرف هندزفری کار نمی‌کند؟ نام برد، کثیف بودن خروجی صدا است. گردوغبار، جرم گوش یا رطوبت می‌تواند مسیر خروج صدا را مسدود کند. زمانی که صدای یک گوشی بسیار کم یا خفه است یا صدای نویز از آن شنیده می‌شود، احتمال وجود این مشکل بالاست.

راه‌حل

با یک گوش پاک کن خشک یا برس نرم، به آرامی بخش توری یا خروجی صدا را تمیز کنید.

از سوزن یا اجسام نوک‌تیز استفاده نکنید تا به دیافراگم بلندگو آسیب نرسد.

۷- آسیب سخت‌افزاری بلندگو

چرا هندزفریم یکیش کار نمیکنه؟ اگر هندزفری ضربه خورده یا در آب افتاده باشد، احتمال سوختن درایور صوتی وجود دارد. در این زمان معمولاً هیچ صدایی حتی نویز از یک گوش شنیده نمی‌شود. همچنین با تست روی دستگاه‌های مختلف، مشکل همچنان پابرجاست.

راه‌حل

در این حالت، معمولاً نیاز به تعمیر تخصصی یا تعویض گوشی هندزفری است. همچنین در صورتی که امکان تعمیر وجود نداشت باید در مراجع معتبر قیمت هندزفری بلوتوثی را بررسی کرده و اقدام به خرید گزینه مناسب کنید.

۸- مشکلات خاص هندزفری‌های اپل (AirPods) و برندهای مشابه

در ایرپاد یا مدل‌های مشابه، گاهی به‌روزرسانی نرم‌افزار یا تنظیم مجدد (Reset) مشکل را حل می‌کند.

راه‌حل

هر دو گوشی را داخل کیس قرار دهید.

دکمه پشت کیس را تا چشمک زدن چراغ نگه دارید.

سپس دوباره با گوشی جفت کنید.

نکاتی برای جلوگیری از خرابی هندزفری

توجه به برخی نکات می‌تواند به شما در نگهداری بهتر از هندزفری به منظور استفاده طولانی مدت‌تر از آن کمک کند. این نکات عبارتند از:

نگهداری صحیح: سیم را دور گوشی نپیچید و آن را بیش از حد نکشید.

تمیزکاری منظم: کیس شارژ و پین‌های اتصال را هر چند وقت یک‌بار تمیز کنید.

دوری از رطوبت: حتی اگر هندزفری ضدآب است، از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض رطوبت خودداری کنید.

شارژ مناسب: باتری هندزفری بی‌سیم را بیش از حد خالی نکنید.

جمع‌بندی

کار نکردن یکی از گوشی‌های هندزفری می‌تواند دلایل ساده‌ای مانند تنظیمات صدا یا شارژ ناکافی داشته باشد، یا ناشی از مشکلات جدی‌تر مثل خرابی کابل یا بلندگو باشد. برای رفع مشکل، بهتر است ابتدا مراحل ساده مانند بررسی اتصال، تمیز کردن و جفت‌سازی مجدد را امتحان کنید. اگر با این روش‌ها مشکل حل نشد، احتمال خرابی سخت‌افزاری وجود دارد و مراجعه به تعمیرکار یا استفاده از گارانتی بهترین گزینه است.

