تشریح عملکرد سازمان غذا و دارو در سال اول دولت پزشکیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، اوج توانمندی سازمان غذا و دارو را در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی دانست و ایجاد ذخایر ۶ ماهه دارو و تجهیزات پزشکی را یکی از اولویتهای راهبردی برای تأمین پایدار دارو و تجهیزات حیاتی عنوان کرد.
وی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، گفت: با اتکا به قانون برنامه هفتم توسعه، فهرست رسمی دارویی کشور هر سه ماه بهروزرسانی شد و آئیننامه تخلفات تجویز داروهای خارج از فهرست تصویب و ابلاغ گردید.
پیرصالحی افزود: تصمیمگیریهای کلان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با تقویت سازوکارهای مشارکتی و اتکا به نظر نهادهای تخصصی، دانشگاهها، تشکلها و فعالان صنفی شفافتر و دقیقتر شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو مدیریت مؤثر منابع ارزی را عاملی مهم در تأمین پایدار داروهای حیاتی دانست و تصریح کرد: این اقدامات با حمایت دولت، همراهی مجلس شورای اسلامی و تأیید مردم همراه بوده است.
پیرصالحی به حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: قراردادهای تولید مشترک و صادرات دارو تدوین شده و تفاهمنامههای همکاری با کشورهای مختلف منعقد گردیده است.
وی، در بخش غذا و فرآوردههای طبیعی و سنتی، از پایش سالانه، برچسبگذاری محصولات تراریخته، بهروزرسانی فهرست فرآوردهها، ابلاغ مقررات عرضه و عملیاتی شدن نظام رهگیری محصولات کشاورزی، دامی و آبزیان خبر داد و افزود: همچنین سامانههای هشدار سریع ایران، ثبت فرآوردهها (TTAC) و صدور گواهی بهداشت صادرات در مراحل تکمیل قرار دارند.
رئیس سازمان غذا و دارو، اقدامات اداره کل نظارت بر فرآوردههای آرایشی و بهداشتی را شامل تشکیل کمیتههای علمی و مشورتی، برگزاری دورههای آموزشی، پایش میدانی ایمنی محصولات و اجرای نظام شناسهگذاری و ردیابی اعلام کرد.
پیرصالحی همچنین بهرهبرداری یا تکمیل سامانههای فناوری اطلاعات مرتبط با زنجیره توزیع تجهیزات پزشکی، شناسنامه وسایل پزشکی، کدینگ نسخهنویسی تجهیزات و مدیریت امور داروخانهها را از دیگر اقدامات مهم سازمان برشمرد.
وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از تولید داخلی، تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش رضایتمندی ذینفعان انجام شده و بخشی از مأموریتهای سازمان در سال نخست دولت چهاردهم را محقق کرده است.
