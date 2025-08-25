  1. جامعه
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

جعل نامه منتسب به رهبری و رئیس قوه قضائیه؛ متهم به ۱۲ سال حبس محکوم شد

رئیس کل دادگستری تهران از صدور احکام سنگین برای اعضای یک شبکه کلاهبرداری خبر داد که با جعل اسناد منتسب به مسئولان عالی‌رتبه، اقدام به اخاذی میلیاردی کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری تهران گفت: در رسیدگی به یک پرونده کلاهبرداری سازمان‌یافته، مشخص شد متهمان با جعل اسناد رسمی و نامه‌هایی منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه، قصد فریب دستگاه قضائی را داشته‌اند.

وی افزود: در یکی از موارد، پس از آن‌که تلاش متهمان برای اجرای ماده ۴۷۷ نتیجه‌ای در بر نداشت، از یکی از زندانیان این پرونده مبلغی بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به بهانه اعمال نفوذ دریافت کرده بودند.

القاصی تأکید کرد: با ورود مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، این شبکه شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. برای متهم اصلی پرونده، به دلیل جعل اسناد منتسب به مقامات عالی کشور، حکم ۱۲ سال حبس صادر شد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: اسامی این افراد طبق قانون منتشر شده و دستگاه قضائی با هرگونه سوءاستفاده از اسناد و جایگاه مسئولان عالی کشور با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

