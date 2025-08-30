به گزارش خبرنگار مهر، بیمه آسیا از عرضه برخط سه محصول خود در رشته بیمههای اشخاص، مسئولیت و اموال رونمایی کرد؛ به گفته مدیران این شرکت فروش برخط بیمه حوادث خانواده با نام «طرح لبخند»، بیمه حوادث کارفرما با نام «کارا» و بیمه حوادث آتشسوزی با نام «زرین» با هدف توسعه بیمههای خرد و تسهیل دسترسی عموم مردم، بهویژه در شرایط خاص، طراحی و ارائه شدهاند.
مدیرعامل بیمه آسیا: فروش آنلاین بیمههای خرد، گام نخست اصلاح پرتفوی
مجتبی حیدری، نایبرئیس هیأتمدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، با تأکید بر اینکه رونمایی از سه محصول جدید در بستر فروش برخط بخشی از راهبردهای کلان این شرکت در حوزه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات است، خاطرنشان کرد که از نخستین روزهای حضورش در بیمه آسیا بر این دو محور بهعنوان ستونهای تحول سازمانی پایبند مانده است.
او ضمن قدردانی از واحدهای فنی (هم در بخش اموال و هم اشخاص و مسئولیت) و تیم آیتی برای همراهی در طراحی و ارائه این محصولات، بیان کرد که هدف از توسعه بستر آنلاین، تسهیل دسترسی هموطنان به بیمههای خرد در سراسر کشور بهویژه در شرایط قهری (فورسماژور) همچون تعطیلی شعب یا شرایط بحرانی نظیر جنگ است.
حیدری در این رونمایی توضیح داد: این محصولات به صورت B2C (Business to Consumer و در فارسی یعنی کسبوکار به مصرفکننده) عرضه شدهاند تا مردم در همه نقاط کشور بتوانند بدون مراجعه حضوری، بهسادگی خرید بیمهنامه را انجام دهند.
وی همچنین افزود: برنامه شرکت تا پایان سال، ارائه دستکم یک محصول یا اصلاح فرآیند مهم در حوزه فناوری در هر ماه است؛ حتی محصول دیگری نیز در دست تهیه بوده که به مرحله رونمایی نرسیده اما قرار است در همین بازه زمانی عرضه شود.
به گفته او، پروژههای متنوعی همچون توسعه سوپر اپلیکیشن خدمات بیمهای، کاربرد هوش مصنوعی در بخشهای مختلف و بهبود فرآیند رسیدگی به خسارت در دستور کار این شرکت قرار دارد.
مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به ترکیب پرتفوی شرکت، تصریح کرد: سهم رشتههای خودرو و درمان همچنان حفظ میشود اما تمرکز اصلی بر تنوعبخشی و رشد سایر رشتههاست.
وی همچنین تأکید کرد: اگر بستر آیتی مناسب نداشته باشیم، موفقیت در اصلاح ترکیب پرتفوی به دست نمیآید.
به گفته حیدری، انتظار از مجموعه فناوری بسیار بالا است و همراهی آنها با واحدهای فنی و سایر بخشها باید منجر به ایجاد ساختاری شود که فروش بیمه و حمایت از مشتریان به شکل پایدار ادامه یابد.
او یادآور شد که بیمه آسیا با ۶۶ سال سابقه، شبکه نمایندگی منحصربهفرد و ظرفیتهای گسترده، شرایطی ممتاز برای تحقق این اهداف دارد.
حیدری در نهایت گفت: رونمایی آغاز راه است، نه پایان آن. روابط عمومی باید مزیتهای این محصولات را بهخوبی در جامعه معرفی کند، حوزه فنی باید پوششها را تقویت کند و تیم آیتی باید همراه مشتریان باقی بماند تا این بستر بهدرستی عمل کند و سهم مناسبی برای شرکت به همراه داشته باشد.
«طرح زرین»؛ بیمه آتشسوزی منازل با پوشش جنگ و خطرات فراتر از معمول
غلامرضا سرلک، معاون فنی بیمههای اموال بیمه آسیا، نیز در آیین رونمایی از فروش برخط سه محصول بیمه آسیا گفت: بیمهنامه آتشسوزی منازل مسکونی «طرح زرین» در بستر فروش برخط این شرکت عرضه شده و علاوه بر خطرات اصلی مانند آتشسوزی ساده، سیل، طوفان و زلزله، سایر خطرات تبعی را هم پوشش میدهد.
وی توضیح داد: خریداران این بیمهنامه از طریق سامانه اینترنتی، دستکم ۷ پوشش اضافی دریافت میکنند؛ از جمله خطر ترکیدگی لوله، آبدیدگی، خسارت ناشی از مسئولیت در قبال همسایگان، خسارت به خودرو و زیانهایی که از مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به بیمهگذار وارد میشود.
سرلک با اشاره به ضرورت امکان خرید آنلاین این بیمه در شرایط تعطیلی شرکتها و محدودیتهای زمانی، بیان کرد: یکی از مزایای طرح زرین تحت پوشش قرار دادن خطر جنگ است و بیمهگذاران میتوانند بدون مراجعه حضوری، تنها با یک گوشی تلفن همراه و اتصال به اینترنت بیمهنامه خود را در هر مکان صادر کنند.
او افزود: این محصول در چهار سطح سرمایه یک، دو، سه و چهار میلیارد تومان تعریف شده و بیمهگذاران حق انتخاب سرمایه متناسب با نیاز خود را دارند.
به گفته سرلک، طرح زرین بهصورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته قابل خریداری است و نسبت به بسیاری از محصولات مشابه بازار، دامنه پوشش وسیعتری را دربر میگیرد.
معاون فنی بیمههای اموال بیمه آسیا یادآور شده بود که حتی اگر به دلیل بلایای طبیعی همچون سیل یا زلزله، بیمهگذار یا همسرش دچار آسیب جسمی، نقص عضو یا فوت شود، این بیمهنامه امکان استفاده از پوششهای مربوط را فراهم میکند.
«طرح لبخند»؛ پوشش ۲۴ ساعته برای خانواده در سراسر جهان
در بخش دیگری از این مراسم فرامرز خجیر، عضو هیأت مدیره و معاون فنی بیمه اشخاص و مسئولیت بیمه آسیا، گفت: بیمه حوادث خانواده «لبخند» علاوه بر پوشش هزینههای فوت و نقص عضو دائم (کلی یا جزئی) هزینههای پزشکی فرد و اعضای خانواده را نیز جبران میکند.
خجیر افزود: این پوششها شامل حوادث معمول، بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، و حتی حوادث ناشی از هدایت موتورسیکلت بوده و در طول شبانهروز، در هر نقطه از ایران و خارج از کشور معتبر است.
وی توضیح داد این بیمهنامه با سرمایه بین ۵۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان ارائه میشود و بیمهگذاران میتوانند بر اساس میزان نیاز و حق بیمهای که میپردازند، سطح پوشش خود را انتخاب کنند.
«کارا»؛ جبران خسارت برای کارفرمایان در محیط کار و خارج از آن
به گفته خجیر، بیمه حوادث کارفرما با نام «کارا» با هدف جبران آسیبهایی که ممکن است برای خود کارفرما در جریان فعالیتهای کاری یا خارج از محل کار پیش آید طراحی شده است.
او بیان کرد: این بیمهنامه هزینههای مرتبط با فوت، نقص عضو و هزینههای پزشکی کارفرما را تحت پوشش قرار میدهد و غرامت بستری روزانه معادل یک درصد سرمایه فوت تا مدت ۹۰ روز پرداخت میکند.
خجیر همچنین افزود: این بیمهنامه علاوه بر حوادث معمول، خسارات ناشی از بلایای طبیعی و هدایت موتورسیکلت را نیز پوشش میدهد. خجیر یادآور شده بود که کارفرما میتواند محدوده پوشش را فقط به محیط کارگاه محدود کند یا با پرداخت دو برابر حق بیمه، آن را بهصورت ۲۴ ساعته و در داخل و خارج کشور گسترش دهد.
بیمه آسیا با بیش از ۶ دهه تجربه و شبکه نمایندگی گسترده، در سالهای اخیر برنامهریزی هدفمندی برای توسعه خدمات آنلاین داشته است. فروش برخط، علاوه بر کاهش نیاز به حضور فیزیکی مشتری، امکان پوشش فوری در حوادث قهری (شرایط فورس ماژور) را فراهم میکند.
بیمهگذاران و متقاضیان طرحهای فوق میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی online-li.bimehasia.ir ضمن دریافت اطلاعات بیشتر و جزئیات هر یک از این سه طرح به صورت آنلاین اقدام به خرید بیمهنامه مورد نیاز خود نمایند.
