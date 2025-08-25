دیدار و گفتگوی عراقچی و وزیر خارجه عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک خود در حاشیه نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی که به ابتکار ایران و چند کشور دیگر برای بررسی وضعیت فلسطین و بحران انسانی غزه در جده برگزار شد، با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن مرور آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه وضعیت نگران‌کننده در غزه و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، بر ضرورت هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی برای توقف فوری تجاوزات، ورود کمک‌های بشردوستانه، و مقابله با پروژه‌های خطرناک اشغال‌گرایانه این رژیم تأکید کردند.

در این دیدار همچنین آخرین تحولات روابط دوجانبه تهران و ریاض مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. دو طرف با ابراز خرسندی از مسیر مثبت تعاملات اخیر، بر لزوم تداوم رایزنی‌ها و تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای تأکید کردند.

دو طرف همچنین نقش مهم همکاری‌های ایران و عربستان را در تقویت ثبات منطقه‌ای و شکل‌دهی به یک نظم مبتنی بر گفت‌وگو، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی کشورها مورد تأکید قرار دادند.