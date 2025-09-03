عبادی: هدف ما بهبود خدمات پرستاری برای مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، چهاردهمین جلسه شورای عالی نظام پرستاری در دوره ششم، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاسم ابوطالبی رئیس شورای عالی نظام پرستاری، ورود دعیر بوعذار عضو علی البدل را به شورای عالی نظام پرستاری که در پی استعفای وحید زمان زاده، رئیس سابق شورای عالی انجام شد، تبریک گفت و افزود: هدف همه اقدامات ما در سازمان نظام پرستاری بهبود کیفیت خدمات مراقبتی به مردم است و اگر مطالبات همکاران را از طریق پیگیری در دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌کنیم، هدف نهایی افزایش رضایت مردم از خدمات پرستاری است.

وی ادامه داد: رسیدن به این هدف مهم نیازمند همگرایی و اتحاد جامعه پرستاری است و فقط در صورتی می‌توانیم به این اهداف یعنی احقاق حقوق و مطالبات پرستاران و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات مراقبتی برسیم که فعالیت‌ها و اقدامات را به شکلی دنبال کنیم که هم افزایی داشته باشد.

عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: هدف همه ما از پیگیری‌ها برای نگهداشت و افزایش تعداد نیروهای پرستاری و مطالبات پرستاران، در نهایت بهبود خدمات پرستاری برای مردم است.

وی افزود: یادمان باشد که زمان زود می‌گذرد و نباید زمان و فرصت خدمت به مردم را از دست بدهیم و باید با کسب تجربه از گذشته و دوری از نفسانیات در کنار هم برای ارتقای حرفه پرستاری تلاش کنیم.

احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری نیز در این جلسه گزارش مبسوطی از عملکرد ۵۰ روز گذشته بعد از جلسه سیزدهم شورای عالی نظام پرستاری را ارائه کرد.

پیگیری ساماندهی مالیات پرستاران، پیگیری ثبت خدمت پرستاران به نام خودشان در بیمارستانها، اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف مالی، اداری، روابط عمومی، دانشجویی، آموزش، انتظامی، رفاهی، تکمیل پروژه پرستار من، شروع مجدد فعالیت فصلنامه مدیریت پرستاری، انتشار کتاب‌های کمک پرستاری و استاندارد خدمات پرستاری و پیگیری جلوگیری از توسعه مدارس بهیاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها از جمله اقدامات سازمان نظام پرستاری در ۵۰ روز گذشته بود که رئیس کل سازمان نظام پرستاری در گزارش خود به آن اشاره کرد.

پس از ارائه گزارش رئیس کل سازمان نظام پرستاری، انتخابات رئیس و نواب رئیس شورای عالی نظام پرستاری، در پی استعفای وحید زمان زاده رئیس سابق شورا برگزار شد و طی آن قاسم ابوطالبی با ۲۵ رأی به عنوان رئیس شورای عالی نظام پرستاری، یوسف رحیمی با ۱۵ رأی به عنوان نایب رئیس اول و پروین کاظمی به عنوان نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پرستاری انتخاب شدند