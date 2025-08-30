افزایش مبلغ اضافه کاری پرستاران خبر «سوخته» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش ۹۰ هزار تومانی مبلغ اضافه کاری پرستاران، گفت: افزایش مبلغ اضافهکاری پرستاران اقدام جدیدی نیست و مربوط به سال ۱۴۰۳ است و نباید این موضوع در حال حاضر به عنوان یک تحول یا اقدام جدید بازتاب رسانهای پیدا کند.
وی افزود: این افزایش در پی اعتراضات گسترده پرستاران و بهمنظور پاسخ به شرایط سخت کاری و کمبود مزایا در سال گذشته اجرایی شد و هیچ تحول جدیدی در این زمینه در حال حاضر رخ نداده است.
جمالیان ادامه داد: مسئولان نباید به گونهای اطلاعرسانی کنند که تغییرات گذشته بهطور نادرست بهعنوان یک اقدام تازه معرفی شود و جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.
وی یادآور شد: افزایش مبلغ اضافه کاری بر اساس فعالیت خارج از ۱۴۴ ساعت کاری پرستاران است و شغلشان به اندازهای سخت و طاقت فرسا است که این افزایش هم متناسب با تلاشها و فداکاریهای آنان نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه باید شرایط دیگر کارکنان بیمارستانها در کنار توجه به اضافهکاری پرستاران، نیز مورد بررسی قرار گیرد، گفت: درست است نقش پزشکان و پرستاران در حوزه سلامت پررنگ است اما نگهبانها، خدمات و سایر بخشهای پشتیبانی که بهطور مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی تأثیر دارند، همچنان از شرایط کاری و دستمزد پایین رنج میبرند و به طور معمول مبلغ اضافه کاری آنان پایین و حدود ۲۴ هزار تومان است بنابراین برجسته سازی اضافه کاری پرستاران در شرایط فعلی به هیچ وجه اقدام مناسبی نیست و سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی باید به جای پرداختن به چنین مسائلی به فکر سایر کارکنان مراکز درمانی باشند و نسبت به منطقی سازی مبلغ اضافه کاری آنان اقدام کنند تا بتوان با این اقدام، رضایت همه بخشها جلب و کیفیت خدمات بهبود یابد.
