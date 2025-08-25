  1. استانها
همزمان با فرارسیدن هفته دولت، آئین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای بهشت محمدی سنندج با حضور استاندار کردستان، مسئولان و جمعی از مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا ظهر دوشنبه به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار کردستان، معاونین، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مردم در گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج برگزار شد.

در این مراسم آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان به همراه مسئولان استانی با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این آئین با تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهیدان، بار دیگر بر تداوم راه ایثارگران و خدمت صادقانه به مردم تأکید کردند.

این مراسم به عنوان نخستین برنامه هفته دولت در کردستان، نمادی از پایبندی مسئولان به ارزش‌های انقلاب اسلامی و تعهد برای ادامه مسیر شهدا در خدمت‌رسانی به مردم عنوان شد.

