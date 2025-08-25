شکستگی لوله بزرگراه امام رضا ارتباطی با شبکه آب تهران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای منطقه ۶ تهران، شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شکستگی لوله آب در بزرگراه امام رضا (ع) ارتباطی با شبکه توزیع آب این شرکت ندارد.

براساس اطلاعیه شرکت آبفای منطقه ۶ تهران، طی بررسی‌های انجام شده توسط همکاران امداد این شرکت، شکستگی لوله مربوط به تأسیسات آبیاری فضای سبز شهرداری بوده و موضوع به شهرداری منطقه مربوطه ارجاع شده است.

امروز ویدئویی از شکستگی لوله آب بر روی پل عابر پیاده شهرک مسعودیه نرسیده به پل سه راه افسریه در محدوده بزرگراه امام رضا (ع) در شبکه‌های مجازی منتشر شد که براساس اعلام شرکت آبفای استان تهران، حادثه یادشده ارتباطی با شبکه توزیع آب شرب ندارد.