  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

شکستگی لوله بزرگراه امام رضا ارتباطی با شبکه آب تهران ندارد

شکستگی لوله بزرگراه امام رضا ارتباطی با شبکه آب تهران ندارد

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شکستگی لوله آب در بزرگراه امام رضا (ع) ارتباطی با شبکه توزیع آب این شرکت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای منطقه ۶ تهران، شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شکستگی لوله آب در بزرگراه امام رضا (ع) ارتباطی با شبکه توزیع آب این شرکت ندارد.

براساس اطلاعیه شرکت آبفای منطقه ۶ تهران، طی بررسی‌های انجام شده توسط همکاران امداد این شرکت، شکستگی لوله مربوط به تأسیسات آبیاری فضای سبز شهرداری بوده و موضوع به شهرداری منطقه مربوطه ارجاع شده است.

امروز ویدئویی از شکستگی لوله آب بر روی پل عابر پیاده شهرک مسعودیه نرسیده به پل سه راه افسریه در محدوده بزرگراه امام رضا (ع) در شبکه‌های مجازی منتشر شد که براساس اعلام شرکت آبفای استان تهران، حادثه یادشده ارتباطی با شبکه توزیع آب شرب ندارد.

کد خبر 6570218
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها