حسن کامرانی‌فرد در گفت و گو با مهر با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت، بیان کرد: هر مهارت‌آموز مراکز فنی و حرفه‌ای می‌تواند در این مسابقات شرکت کند.

وی با بیان اینکه این مسابقات در چهار مرحله شهرستانی، استانی، کشوری و جهانی برگزار می‌شود، افزود: شرکت‌کنندگان در صورت کسب رتبه ملی در این مسابقات می‌توانند به تحصیل بدون کنکور و عضویت در بنیاد ملی نخبگان بپردازند.

کامرانی‌فرد با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای حمایت از ثبت طرح نخبگان، تولید و فروش محصولات آن‌ها، بیان کرد: فنی و حرفه‌ای آموزش‌های خود را به صورت رایگان یه دهک‌های کم درآمد ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه در سال جاری برگزاری دوره‌ها مشارکت محور و تقاضا محور انجام شده است، گفت: ۱۰۲ کارگاه آموزشی فنی و حرفه‌ای ۵۰۰ حرفه را به مهارت‌آموزان ارائه می‌دهند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: طی سال گذشته ۶۴ درصد فراگیران مراکز فنی و حرفه‌ای استان وارد بازار کار شده‌اند.

به گفته وی، در هر مرکز مشاوره انتخاب رشته و آموزش تخصصی به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود و مرکز مهارت‌های پیشرفته استان در دست تجهیز است.