افزایش ۶۸ درصدی تولید برق در نیروگاه بعثت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علیرضا شیخی مدیرعامل نیروگاه برق بعثت، با اشاره به فعالیت شبانهروزی نیروگاه در شرایط اوج مصرف تابستان ۱۴۰۴ اظهار داشت: با تلاش بیوقفه نیروهای متخصص داخلی و بهرهگیری کامل از ظرفیت واحدهای تولیدی نیروگاه بعثت به صورت ۲۴ ساعته و در قالب ۵ شیفت کاری متوالی، نقش مهمی در تأمین برق پایدار پایتخت ایفا میکند.
وی افزود: در سه ماهه اول سال جاری، تولید برق نیروگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد رشد داشته است. همچنین ایشان از افزایش ۸۲ درصدی میزان تولید خالص در خردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق، اجرای به موقع تعمیرات پیشگیرانه و آمادهسازی تجهیزات کلیدی شامل توربینها، ژنراتورها، بویلرها و برجهای خنککن است.
شیخی تاکید کرد: تمامی واحدهای بخار نیروگاه با حد اکثر ظرفیت عملیاتی و تحت پایش مستمر تیمهای فنی در مدار تولید قرار دارند. کنترل دقیق سیستمهای خنک کاری، پایش لحظهای پارامترهای عملکردی و اجرای مانورهای عملیاتی در شرایط بار حداکثری، ضریب اطمینان عملکرد واحدها را در بالاترین سطح نگه داشته است.
مدیرعامل نیروگاه بعثت خاطر نشان کرد: هماهنگی میان تیمهای بهرهبرداری تعمیرات مکانیک و برق، کنترل و ابزار دقیق، HSE و پشتیبانی لجستیکی، پشتوانه اصلی پایداری تولید است. نیروهای متخصص ما با حضور مداوم در شیفتهای متوالی و رعایت کامل الزامات ایمنی و فنی، در سختترین شرایط دمایی تابستان به فعالیت خود ادامه میدهند تا تولید پایدار انرژی الکتریکی بدون وقفه ادامه یابد.
وی در پایان گفت: ایستادگی کارکنان در چند شیفت متوالی، در شرایط دشوار محیطی و فشار کار بالا، جلوهای روشن از تعهد، تخصص و مسئولیتپذیری نیروهای نیروگاه است و رسالت اصلی خود را تأمین برق پایدار پایتخت میدانند.
نیروگاه بخار بعثت با ظرفیت اسمی ۲۴۰ مگاوات و برخورداری از سه واحد ۸۲/۵ مگاواتی، با بیش از پنج دهه فعالیت مستمر، همچنان یکی از ارکان اصلی پایداری شبکه برق پایتخت به شمار میرود.
