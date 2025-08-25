بهره برداری از سه پروژه عمران روستایی و اشتغالزایی در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه در دومین روز از هفته دولت سه طرح عمرانی روستایی و اشتغالزایی با حضور فرماندار و جمعی از مدیران شهرستانی در آستارا افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

تکمیل و افتتاح آسفالت روستای شیخ‌علی‌محله به طول ۷۰۰ متر و با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان، افتتاح پل روستای هودول با هزینه‌ای بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان و در ابعاد ۹ متر طول و ۳.۵ متر عرض که در جریان سیل سال ۱۴۰۲ تخریب شده بود دو پروژه عمران روستایی مورد بهره برداری قرار گرفته در روز دوم از هفته دولت بود.

همچنین پروژه استخر پرورش ماهیان گرمابی با ظرفیت تولید ۲۰ تن در آب‌بندان روستای بیجاربین که در زمینی به مساحت ۲ هکتار احداث شده و قابلیت پرورش ماهیان کپور، آمور و فیتوفاگ را دارد با اعتبار یک میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و اشتغالزایی ۶ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم دیگر طرح مورد بهره برداری قرار گرفته در دومین روز از هفته دولت در آستارا بود.