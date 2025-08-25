به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران روز دوشنبه ۳ شهریورماه در مراسم افتتاح یک پروژه اقامتی گردشگری، ضمن تبریک ایام هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، گفت: خدا را شاکریم که در ایام مبارک هفته دولت، افتتاح پروژه‌ای حاصل همت و درایت سرمایه‌گذاران رقم خورده است؛ پروژه‌ای که ثمرات آن برای مردم پایتخت و گردشگرانی که از سراسر کشور به این منطقه سفر می‌کنند، به‌طور ملموس نمایان خواهد شد.

وی با تأکید بر جایگاه مهم گردشگری در توسعه اقتصادی افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور می‌تواند با توسعه گردشگری مرتفع شود. تهران به‌عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران دارای جاذبه‌های فراوانی است که می‌تواند مقصد گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای جذب گردشگر، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و هتل‌داری است که دولت با جدیت در این زمینه برنامه‌ریزی و اقدام کرده است.

خوش‌اقبال در ادامه از تلاش‌های اداره کل گردشگری استان تهران تقدیر کرد و گفت: این اقدام ارزشمند که در نخستین روزهای هفته دولت افتتاح می‌شود، نشان‌دهنده همت مجموعه فعالان گردشگری در فراهم‌کردن زمینه حضور بیشتر گردشگران در تهران است. هر گردشگری که از امکانات رفاهی و جاذبه‌های پایتخت بهره‌مند شود، خود به‌عنوان مبلغی برای معرفی تهران به دیگران عمل خواهد کرد.

وی همچنین ضمن قدردانی از سرمایه‌گذار پروژه، اظهار داشت: با تلاش ویژه وی و همکارانشان، این مجموعه ظرف یک سال به بهره‌برداری رسید. این حرکت در ایام مبارک هفته دولت و یاد شهدای والامقام، گامی بلند در مسیر توسعه گردشگری پایتخت محسوب می‌شود.

فرماندار تهران همچنین با اشاره به شرایط منطقه‌ای و مقاومت مردم ایران در حوادث اخیر گفت: در جنگ دوازده روزه تحمیل‌شده، مردم شریف ایران اسلامی به‌ویژه در پایتخت، بار دیگر نشان دادند در کنار نظام و مسئولان هستند. این مردم شایسته بهترین‌ها هستند و امروز که شرایط بهتر شده، وظیفه ما به‌عنوان دولت این است که در کنار مردم و سرمایه‌گذارانی باشیم که برای توسعه شهر و استان تلاش می‌کنند.

خوش‌اقبال در پایان ابراز امیدواری کرد که این پروژه و اقدامات مشابه بتواند زمینه‌ساز رونق بیشتر گردشگری در تهران و افزایش نشاط اجتماعی مردم باشد.

گفتنی است، این پروژه با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی احداث و برای ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و دارای ۳۵ اتاق و ۸۰ تخت است.