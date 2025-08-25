گازرسانی به روستای جواهرده رامسر عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شمسالدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر دوشنبه در آئین بهرهبرداری از پروژه گاز در روستای جواهرده گفت: گازرسانی به این منطقه با پیگیریهای مستمر و رفع مشکلات پیمانکاری عملیاتی شد و با وجود اینکه سه بار مناقصه برگزار شد و پیمانکاری حضور نداشت، روند اجرایی پروژه ادامه یافت.
حسینی افزود: ما میراثدار کسانی هستیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس با رشادتها و شهادتهای خود مسیر توسعه کشور را هموار کردند و نسل امروز و آینده انتظار دارد که بر مشکلات موجود غلبه کنیم.
وی با اشاره به محدودیتهای زیرساختی در استان مازندران گفت: در این منطقه محروم از منابع طبیعی و خدادادی، محدودیتهای زیرساختی باعث تنگنا شده است، اما گازرسانی به جواهرده گامی مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان به شمار میرود.
حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیها، عملیات گازرسانی به شهرستان رامسر و مناطق سبز آن تا سال ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.
نظر شما