به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان کردستان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت امام رضا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان، با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) به تبیین شاخصه‌های یک مدیر شایسته پرداخت.

وی ادامه داد: بر اساس این روایت، عقل انسان مسلمان کامل نیست مگر اینکه ۱۰ خصلت داشته باشد و این خصلت‌ها شامل امید خیر از او و در امان بودن از شرّ او، ارزشمند دانستن کار خیر دیگران و کوچک دانستن کار خود، پرهیز از ناراحتی هنگام درخواست کمک مردم و عدم خستگی از یادگیری است.

حجت‌الاسلام پورذهبی در ادامه افزود: از دیگر ویژگی‌های یک مدیر شایسته، دوست داشتن فقر و ساده‌زیستی در نزد خداوند است؛ به این معنی که دنیا برای او فانی است و برای مال و منال دنیا حرص نمی‌زند.

وی تصریح کرد: همچنین ذلیل بودن در راه خدا را بر عزت در نزد دشمن ترجیح می‌دهد و از گمنامی و ناشناس بودن، بیش از شهرت خوشحال می‌شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان در پایان سخنان خود، از تلاش‌های سردار علی آزادی، فرمانده پیشین انتظامی استان، تقدیر کرد و وی را مصداق بارز یک مدیر شایسته و مردمدار خواند.

وی افزود: حضور گسترده مردم و مسئولان در این مراسم نشان‌دهنده همین ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری سردار آزادی است که نام او را در اذهان مردم کردستان ماندگار خواهد کرد.