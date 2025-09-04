به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی صبح پنجشنبه در دیدار با سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی کردستان و سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی کرمانشاه اظهار کرد: پلیس در جای جای کشور بهویژه در استانهای مرزی با تلاش مستمر، امنیت پایدار را برای شهروندان فراهم کرده است و این حضور مؤثر برای مردم کاملاً ملموس است.
وی افزود: پلیس تنها در حوزه امنیتی فعال نیست، بلکه با رویکرد اجتماعی در کاهش آسیبهای اجتماعی، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی نیز حضوری پررنگ دارد که این امر نشاندهنده مردممحوری این نهاد است.
استاندار کردستان ادامه داد: با وجود مأموریتهای متعدد و حساس، پلیس همواره موفقیتهای ارزشمندی کسب کرده که شایسته تقدیر است.
زرهتن لهونی با تأکید بر اینکه امنیت پیشنیاز توسعه اقتصادی است، عنوان کرد: امنیت بهعنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه در تمامی عرصههای زندگی روزمره نقشآفرین بوده و بسترساز رشد و شکوفایی اقتصادی محسوب میشود.
