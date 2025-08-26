«مکبث الدوله» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌فروش نمایش «مکبث الدوله»، همزمان با انتشار پوستر به طراحی فاطمه عبدالرحیمی آغاز شد. این نمایش از روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۰:۲۰، هر شب در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.

«مکبث الدوله» نمایشی به کارگردانی حامد شیخی است که نمایشنامه آن را نیز بر اساس دنیای پیرامون نمایشنامه ویلیام شکسپیر نوشته است. در این نمایش تلاش شده تا مولفه‌های نمایش ایرانی به شکلی دقیق مورد استفاده قرار بگیرد و به یک کمدی سنتی تبدیل شود.

در خلاصه این نمایش آمده است: «مکبث و لیدی، پیش از کشته شدن به دست ملکم و مکداف، به ایران می‌گریزند و در آن زمان با حکومت آل بویه مواجه می‌شوند.»

حامد ‌شیخی، علی پیله ور، مبینا طلوعی، فاطمه فرضی، نسترن عباسی، مجتبی ترکمان، شهرام آریا، پروانه محسنی، نوشین ادیب، مهرداد حسین‌زاده گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

عوامل این نمایش عبارتند نویسنده و کارگردان: حامد شیخی، تهیه‌کننده: فاطمه ‌عبدالرحیمی، دستیار کارگردان: مهرداد حسین زاده، ساز و آواز: محمدرضا ‌طاهرزاده، نوازنده تنبک: مهدی ‌محتشم، مدیر صحنه: پوریا عبدی، طراح گریم: سهیلا ‌جوادی، طراح پوستر، طراح بروشور: فاطمه ‌عبدالرحیمی، عکاس و تصویربردار: فاطمه ‌مجدنیا، طراح نور: حسین ‌کاظم ‌رودباری، نورپرداز: میثم ‌کحالی، روابط عمومی: فاطمه ‌مجدنیا.

این نمایش محصولی از گروه هنری تندیس است.