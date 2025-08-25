کارت شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می شود. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸ صبح آغاز می شود. درب های ورودی حوزه های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دربهای ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.

کارت شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور در اینجا منتشر شد.

آدرس حوزه های برگزاری آزمون متقاضیان بر روی کارت شرکت در آزمون آنان درج شده است. لذا متقاضیان لازم است با توجه به نشانی محل اجرای آزمون مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، نسبت به شناسایی و حضور در حوزه امتحانی خود اقدام کنند.

در جلسه آزمون به هر یک از متقاضیان یک بسته آزمونی که حاوی دفترچه سؤالات آزمون به همراه پاسخنامه است، داده خواهد شد. این دفترچه آزمون شامل سؤالات دروس عمومی، پایه و تخصصی است و متقاضیان با توجه به زمان مشخص شده نسبت به پاسخگویی اقدام کنند.

دفترچه رشته «تکنولوژی اتاق عمل» و رشته «فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی» ۱۴۵ سئوال، رشته «تکنولوژی پرتوشناسی» ۱۶۰ سئوال، رشته «مامایی» ۱۶۵ سئوال، رشته «بهداشت عمومی» ۱۹۰ سئوال دارد. تمامی متقاضیان همه رشته ها باید سئوالات را در مدت ۱۸۰ دقیقه پاسخ دهند.

توجه: درس زبان خارجی شامل: زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی است و هر متقاضی موظف است به اختیار خود فقط به سؤالات خارجی که در فرم ثبت نام مشخص کرده است، پاسخ کامل بدهد. لازم به ذکر است سؤال های زبان فرانسه و آلمانی به صورت دفترچه جداگانه در اختیار متقاضیانی که ابراز علاقمندی کرده اند، قرار خواهد گرفت.

برای متقاضیانی که به سؤال های معارف غیراسلامی پاسخ می دهند، از مشترکات همه ادیان رسمی و اعتقادات دینی آنان که در دوران تحصیلی آموزش دیده اند، آزمون بعمل می آید.

در آزمون عمومی، ضرایب برای هر درس یک خواهد بود، لیکن ضریب درس زبان خارجی برای مجموعه امتحانی نیمه متمرکز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی دو است.

ضرایب دروس اختصاصی، مطابق موارد اعلام شده در جداول موجود در دفترچه راهنمای شماره یک آزمون است.

نکته مهم: دفترچه های سؤال آزمون متقاضیان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع هستند.

یادآوری های خیلی مهم

متقاضیان علاقمند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، اعم از رشته های تحصیلی با آزمون و یا رشته های تحصیلی بدون آزمون (پذیرش براساس سوابق تحصیلی) لازم است به منظور اطلاع از تاریخ و نحوه انتخاب رشته های تحصیلی در نیمه دوم شهریورماه به درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.

متقاضیان برای حضور در جلسه آزمون علاوهبر کارت شرکت در آزمون باید کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاککن، مداد تراش و سنجاق نیز به همراه داشته باشند.

یادآوری مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

از آوردن وسایل اضافی مانند کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه، ماشین حساب، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، پیجر و ... اکیداً خودداری شود. با توجه به اینکه محلی برای نگهداری این وسایل در حوزه های امتحانی پیش بینی نشده، مسئولیتی در قبال نگهداری از این وسایل متوجه حوزه های امتحانی نیست.