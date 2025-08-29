به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ هزار و ۶۷۰ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که ۷۰ درصد مرد و ۳۰ درصد زن هستند و این آزمون صبح روز جمعه ۷ شهریور ماه در ۸۲ حوزه امتحانی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و ۱۱۶ حوزه فرعی در ۷۹ شهرستان برگزار شد.

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ تنها در رشته های «تکنولوژی اتاق عمل»، «فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی»، «تکنولوژی پرتوشناسی»، «مامایی» و «بهداشت عمومی» برگزار شده است.

در جلسه آزمون به هر یک از متقاضیان یک بسته آزمونی که حاوی دفترچه سؤالات آزمون به همراه پاسخنامه است، داده می شود که این دفترچه آزمون شامل سؤالات دروس عمومی، پایه و تخصصی است و متقاضیان با توجه به زمان مشخص شده نسبت به پاسخگویی اقدام کنند.

دفترچه رشته «تکنولوژی اتاق عمل» و رشته «فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی» دارای ۱۴۵ سوال، رشته «تکنولوژی پرتوشناسی» دارای ۱۶۰ سوال، رشته «مامایی» دارای ۱۶۵ سوال، رشته «بهداشت عمومی» دارای ۱۹۰ سوال دارد و تمامی متقاضیان همه رشته ها باید سئوالات را در مدت ۱۸۰ دقیقه پاسخ دهند.

پذیرش در سایر رشته های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ شامل مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، علوم آزمایشگاهی، مهندسی بهداشت محیط، مدارک پزشکی، ساخت پروتزهای دندانی، هوشبری، ایمنی صنعتی، معدن، برق، مکانیک، صنایع چوب و مبلمان، عمران و معماری، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، کامپیوتر، ناوبری، مواد، مهندسی آبیاری و منابع طبیعی، شیلات، علوم دامی، علوم و صنایع غذایی، زراعت و باغبانی، آمار، زبان انگلیسی، حسابداری، باستان شناسی، علوم انتظامی، علوم ورزشی، مدیریت، تربیت معلم قرآن کریم، حقوق، طراحی و دوخت پوشاک، نوازندگی ساز ایرانی، صنایع دستی، هنرهای تجسمی و مرمت و احیای بناهای تاریخی صرفا براساس سوابق تحصیلی است.

همچنین در آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۳ هزار و ۷۶۸ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که ۵۹ درصد مرد و ۴۱ درصد زن هستند و این آزمون در ۸۶ حوزه امتحانی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و ۱۹۳ حوزه فرعی در ۷۹ شهرستان برگزار شد.

آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ صرفا برای کدرشته های امتحانی با آزمون در مجموعه های ثبت نامی «الکتروتکنیک»، «کامپیوتر»، «مکانیک خودرو»، «حسابداری» و «تربیت بدنی» برگزار شده است و در جلسه آزمون به متقاضیان یک بسته آزمونی داده می شود که حاوی دفترچه سؤالات آزمون به همراه پاسخنامه شامل ۱۵۵ سؤال شامل سؤالات دروس عمومی، پایه و تخصصی (شایستگی فنی و غیر فنی) است و متقاضیان باید در مدت ۱۸۰ دقیقه به سؤالات پاسخ دهند.

پذیرش در مجموعه‌های ثبت‌نامی شامل الکترونیک، ساخت و تولید، صنایع فلزی، تاسیسات مکانیکی، صنایع چوب و مبلمان، چاپ، عمران، معماری، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، متالورژی، سرامیک، معدن، علوم دریایی، امور اداری، تربیت کودک و مدیریت خانواده‌، طراحی و دوخت پوشاک‌، هنر، امور دامی، امور زراعی و باغی، ماشین های کشاورزی، صنایع غذایی، هتلداری، حمل و نقل و مکاترونیک بدون آزمون و صرفا با سوابق تحصیلی است.