واکنش اسپانیا به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در بیمارستان ناصر در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا به جنایت شنیع امروز دوشنبه رژیم صهیونیستی علیه بیماران بیمارستان ناصر واکنش نشان داد.
وزیر امور خارجه اسپانیا در این خصوص اعلام کرد: حمله اسرائیل به بیمارستانی در غزه و کشتن روزنامهنگاران نقض جدی قوانین بینالمللی است.
ارتش اشغالگر صهیونیستی بار دیگر با ارتکاب جنایتی تازه علیه اصحاب رسانه، «محمد سلامه» تصویربردار شبکه الجزیره را به همراه چند خبرنگار دیگر در غزه به شهادت رساند. این جنایت موجی از محکومیتهای جهانی را در پی داشته است.
شبکه الجزیره اعلام کرد که با شهادت سلامه، شمار شهدای این شبکه در جریان جنگ غزه به ۱۰ نفر رسیده و در مجموع، ۲۴۰ خبرنگار از آغاز جنگ به شهادت رسیدهاند.
این شبکه گزارش داد: جنگ غزه، خونینترین نبرد تاریخ معاصر برای خبرنگاران به شمار میرود.
دیدهبان حقوق بشر اروپا- مدیترانه نیز اعلام کرد که حمله به خبرنگاران و تیمهای امدادی در بیمارستان ناصر یک دام حسابشده بود که با پرواز پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین و هدایت اطلاعاتی دقیق انجام شد.
این سازمان تأکید کرد که چنین حملاتی نه تصادفی، بلکه بخشی از سیاست تکراری و مستند رژیم اشغالگر در مناطق مختلف غزه است.
