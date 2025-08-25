کاظمی: بیش از ۷۴۰۰ پروژه آموزشی در کشور در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی دوشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش قزوین فضای همدلانه و منسجم این استان قزوین را ستود و گفت: با وجود تفاوتهای سیاسی، قزوین نمونهای از همافزایی و وحدت در مسیر توسعه است.
وی با اشاره به آموزههای قرآنی، موفقیت را در پیوند با ایمان دانست و افزود: کسی که با خداست بنبستی در زندگیاش معنا ندارد. این اصل باید در تربیت نسل آینده جدی گرفته شود.
کاظمی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در آموزش و پرورش هزینه نیست، به افتخارات علمی دانشآموزان ایرانی در سطح جهانی اشاره کرد: در شرایط دشوار جنگ دوازدهروزه، تیمهای المپیادی کشورمان در رشته نجوم پنج مدال طلا کسب کردند و به مقام نخست جهان رسیدند. در ریاضیات، زیستشناسی، فیزیک، هوش مصنوعی و اقتصاد نیز مجموعاً ۴۲ مدال رنگارنگ به دست آوردیم و از بسیاری از کشورهای اروپایی پیشی گرفتیم.
وی در ادامه به سه غفلت بنیادین در حوزه تربیت اشاره کرد: نخست، بیتوجهی به نقش خانواده در تربیت فرزندان؛ دوم، غفلت از دوران طلایی پیشدبستانی؛ و سوم، نادیده گرفتن جایگاه آموزش و پرورش و معلمان در توسعه کشور. این سه عامل، زمینهساز بحرانهای هویتی امروز هستند.
وزیر آموزش و پرورش با یادآوری نگاه راهبردی رئیسجمهور به این حوزه پس از چهار دهه، گفت: اگر میخواهیم کشور را اصلاح کنیم، باید از امروز برای دوازده سال آینده برنامهریزی کنیم و بدانیم که دانشآموزان امروز، تصمیمسازان فردای کشورند.
او از مشارکت گسترده خیرین مدرسهساز خبر داد و افزود: بیش از ۷۴۰۰ پروژه آموزشی در دست اجرا است که ۲۴۰۰ مورد آن برای مهرماه آماده بهرهبرداری خواهد بود.
کاظمی مأموریتهای اصلی آموزش و پرورش را انتقال دانش برای رقابت جهانی و تقویت هویت دینی با محوریت نماز و قرآن دانست و گفت: توسعه فرهنگ اقامه نماز از اولویتهای ماست و تاکنون ۱۳۰۰ مدرسه قرآنی برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی طراحی شدهاند.
وی همچنین از اجرای سند تحول بنیادین، گسترش عدالت آموزشی، تقویت مهارتهای فنی و ارتقای فعالیتهای فرهنگی و پرورشی بهعنوان برنامههای کلیدی وزارتخانه یاد کرد.
کاظمی در پایان با اشاره به اردوگاه یانسآباد، خواستار ارتقای آن به سطح ملی شد و تأکید کرد: سهمیه هر منطقه باید در همان منطقه استفاده شود و نباید اجازه داد سهمیهها جابهجا شوند.
