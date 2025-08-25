  1. استانها
  2. مازندران
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

تحقق رویای خانه‌دار شدن مددجویان مازندران؛ ۹۴۵ واحد مسکن تحویل شد

ساری - مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: در یک سال گذشته ۹۴۵ واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش این استان تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانواده‌ها اظهار داشت: تأمین سرپناه ایمن برای مددجویان، تنها یک پروژه عمرانی نیست بلکه حرکتی بنیادین برای بازگرداندن آرامش، امنیت و امید به زندگی خانواده‌های نیازمند محسوب می‌شود.

وی افزود: خانه‌دار شدن مددجویان در شرایط اقتصادی دشوار امروز، نتیجه تلاش مشترک دولت، خیرین و همراهی مردم است و این اقدام، نه‌تنها دغدغه مسکن بسیاری از خانواده‌ها را برطرف کرده، بلکه زمینه‌ساز توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی آنان نیز شده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم تصریح کرد: کاهش فاصله طبقاتی و رفع محرومیت‌ها از اولویت‌های جدی بهزیستی است و پروژه‌های تأمین مسکن برای مددجویان در همین راستا دنبال می‌شود. به گفته وی، این واحدها در نقاط مختلف شهری و روستایی مازندران تحویل شده و بخش قابل توجهی از خانواده‌ها توانسته‌اند پس از سال‌ها چشم‌انتظاری به خانه‌ای مستقل و امن دست یابند.

بریمانی همچنین از نقش خیرین در این طرح قدردانی کرد و ادامه داد: مشارکت مردمی و خیرین در کنار اعتبارات دولتی، موتور محرک چنین طرح‌هایی است و بدون این همراهی، رسیدن به چنین دستاوردی امکان‌پذیر نبود.

وی یادآور شد: تأمین مسکن برای مددجویان، تنها پایان یک پروژه ساختمانی نیست بلکه آغاز مسیری تازه برای زندگی عزتمندانه و مستقل خانواده‌های تحت پوشش است.

