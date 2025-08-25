به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانواده‌ها اظهار داشت: تأمین سرپناه ایمن برای مددجویان، تنها یک پروژه عمرانی نیست بلکه حرکتی بنیادین برای بازگرداندن آرامش، امنیت و امید به زندگی خانواده‌های نیازمند محسوب می‌شود.

وی افزود: خانه‌دار شدن مددجویان در شرایط اقتصادی دشوار امروز، نتیجه تلاش مشترک دولت، خیرین و همراهی مردم است و این اقدام، نه‌تنها دغدغه مسکن بسیاری از خانواده‌ها را برطرف کرده، بلکه زمینه‌ساز توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی آنان نیز شده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم تصریح کرد: کاهش فاصله طبقاتی و رفع محرومیت‌ها از اولویت‌های جدی بهزیستی است و پروژه‌های تأمین مسکن برای مددجویان در همین راستا دنبال می‌شود. به گفته وی، این واحدها در نقاط مختلف شهری و روستایی مازندران تحویل شده و بخش قابل توجهی از خانواده‌ها توانسته‌اند پس از سال‌ها چشم‌انتظاری به خانه‌ای مستقل و امن دست یابند.

بریمانی همچنین از نقش خیرین در این طرح قدردانی کرد و ادامه داد: مشارکت مردمی و خیرین در کنار اعتبارات دولتی، موتور محرک چنین طرح‌هایی است و بدون این همراهی، رسیدن به چنین دستاوردی امکان‌پذیر نبود.

وی یادآور شد: تأمین مسکن برای مددجویان، تنها پایان یک پروژه ساختمانی نیست بلکه آغاز مسیری تازه برای زندگی عزتمندانه و مستقل خانواده‌های تحت پوشش است.