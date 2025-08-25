۸۶ پروژه برق رسانی در خمام به بهره برداری رسید

فرماندار خمام خبر داد: به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمد دوست عصر دوشنبه در آئین افتتاح پروژههای هفته دولت اظهار کرد: پروژههای هفته دولت در این شهرستان راستای توسعه زیرساختها و بهبود کیفیت زندگی مردم به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: با حفر و تجهیز چاه عمیق روستایی در روستای کلاچاه دوم و بهره برداری از آن آب حدود ۱۲۵ هکتار زمین روستایی در جوار آببندان این روستا تأمین شد.
فرماندار شهرستان خمام با اشاره به اینکه خدمترسانی به روستاها یکی از اولویتهای مهم دولت چهاردهم است ادامه داد: برای اجرای پروژه تأمین آب روستایی بیش از ۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
محمد دوست با بیان اینکه اجرای طرحهای زیربنایی همچون آسفالت معابر میتواند نقش مؤثری در توسعه روستایی، تسهیل تردد و افزایش رفاه مردم ایفا کند، اضافه کرد: از دیگر پروژههای افتتاح شده در دومین روز از هفته دولت، آسفالت کوچه گلستان در مساحت ۳ هزار و ۴۰۰ مترمربع بود که به بهره برداری رسید.
فرماندار شهرستان خمام همچنین گفت: برای اجرای این پروژه، یکمیلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان اعتبار توسط بنیاد مسکن هزینه شده و دهیاری روستای لات نیز برای انجام عملیات زیرسازی این پروژه اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.
نماینده عالی دولت در شهرستان با بیان اینکه امروز به طور همزمان ۸۶ پروژه برق رسانی نیز مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: برای اجرای این پروژهها اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.
