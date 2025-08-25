به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع دوشنبه شب در آئین افتتاح پروژه‌های شهرستان گناوه اظهار کرد: دولت چهاردهم برای خدمت‌رسانی به مردم در مناطق مختلف کشور، نهایت توان خود را به کار می‌گیرد و در هفته دولت، شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی مهمی در سطح استان هستیم.

وی افزود: طرح‌های اقتصادی با هدف افزایش تولید و بهبود وضعیت اشتغال انجام شده‌اند و اکنون شاهد بهره برداری از ۸ مزرعه پرورش میگو هستیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ۸ مزرعه پرورش میگو با سرمایه‌گذاری ۵۱۰ میلیارد تومان در سایت پرورش میگو در منطقه رودشور شمالی گناوه مورد بهره‌برداری قرار گرفته که نقش مهمی در افزایش تولید میگو خواهد داشت.

زارع تصریح کرد: این پروژه بزرگ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت محقق شده است.