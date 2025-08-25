  1. استانها
  2. بوشهر
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

۸ مزرعه پرورش میگو در شهرستان گناوه به بهره‌برداری رسید

۸ مزرعه پرورش میگو در شهرستان گناوه به بهره‌برداری رسید

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: هشت مزرعه پرورش میگو به مناسبت هفته دولت در شهرستان گناوه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع دوشنبه شب در آئین افتتاح پروژه‌های شهرستان گناوه اظهار کرد: دولت چهاردهم برای خدمت‌رسانی به مردم در مناطق مختلف کشور، نهایت توان خود را به کار می‌گیرد و در هفته دولت، شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی مهمی در سطح استان هستیم.

وی افزود: طرح‌های اقتصادی با هدف افزایش تولید و بهبود وضعیت اشتغال انجام شده‌اند و اکنون شاهد بهره برداری از ۸ مزرعه پرورش میگو هستیم.

۸ مزرعه پرورش میگو در شهرستان گناوه به بهره‌برداری رسید

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ۸ مزرعه پرورش میگو با سرمایه‌گذاری ۵۱۰ میلیارد تومان در سایت پرورش میگو در منطقه رودشور شمالی گناوه مورد بهره‌برداری قرار گرفته که نقش مهمی در افزایش تولید میگو خواهد داشت.

زارع تصریح کرد: این پروژه بزرگ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت محقق شده است.

کد خبر 6570571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها