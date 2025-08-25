  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹

سرمربی آلومینیوم اراک: ۲ صحنه واضح پنالتی نادیده گرفته شد

اراک- سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک با انتقاد از عملکرد تیم داوری این دیدار گفت: کمیته داوران باید به ۲ صحنه مشکوک در جریان مسابقه رسیدگی جدی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی شامگاه دوشنبه در نشست خبری، پس از پایان دیدار تیمش مقابل تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: در ۲ صحنه مشخص، بازیکنان ما در محوطه جریمه متوقف شدند و همه کسانی که تصاویر بازی را دیده‌اند، بر وضوح این خطاها تأکید دارند.

وی افزود: انتظار ما این است که کمیته داوران این موارد را به طور دقیق بررسی کند.

حسینی با اشاره به توقف طولانی مسابقه تصریح کرد: نمی‌دانیم دلیل ۱۱ دقیقه توقف بازی چه بود در حالی که برای برخی صحنه‌ها کمتر از چند ثانیه تصمیم‌گیری شد.

وی ادامه داد: دیدیم که در یک مورد دیگر چند دقیقه زمان صرف و در نهایت پنالتی اعلام شد که این موضوع برای ما جای سوال دارد.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: بازی تلخی برای ما رقم خورد، چرا که موقعیت‌های گلزنی زیادی داشتیم اما نتوانستیم به خوبی از آن‌ها استفاده کنیم.

وی افزود: وقتی تیمی نتواند از فرصت‌های گلزنی خود استفاده کند، طبیعی است که با نتایج تلخ و ناامیدکننده روبه‌رو شود.

حسینی کیفیت تیمش را مطلوب دانست و تاکید کرد: تیمی که در دو بازی پنج موقعیت صد درصدی ایجاد می‌کند، نشان داده کیفیت بالایی دارد اما مشکل اصلی ما گل‌هایی است که دریافت می‌کنیم و باید برای رفع این ضعف تلاش کرد.

وی بیان کرد: بازیکنان تلاش زیادی داشتند و با وجود شروع غیرمنتظره فصل، اطمینان دارم با همدلی و کوشش بیشتر، تیم قادر به کسب نتایج بهتر خواهد بود.

