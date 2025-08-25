سرمربی آلومینیوم اراک: ۲ صحنه واضح پنالتی نادیده گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی شامگاه دوشنبه در نشست خبری، پس از پایان دیدار تیمش مقابل تیم فوتبال خیبر خرمآباد اظهار کرد: در ۲ صحنه مشخص، بازیکنان ما در محوطه جریمه متوقف شدند و همه کسانی که تصاویر بازی را دیدهاند، بر وضوح این خطاها تأکید دارند.
وی افزود: انتظار ما این است که کمیته داوران این موارد را به طور دقیق بررسی کند.
حسینی با اشاره به توقف طولانی مسابقه تصریح کرد: نمیدانیم دلیل ۱۱ دقیقه توقف بازی چه بود در حالی که برای برخی صحنهها کمتر از چند ثانیه تصمیمگیری شد.
وی ادامه داد: دیدیم که در یک مورد دیگر چند دقیقه زمان صرف و در نهایت پنالتی اعلام شد که این موضوع برای ما جای سوال دارد.
سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: بازی تلخی برای ما رقم خورد، چرا که موقعیتهای گلزنی زیادی داشتیم اما نتوانستیم به خوبی از آنها استفاده کنیم.
وی افزود: وقتی تیمی نتواند از فرصتهای گلزنی خود استفاده کند، طبیعی است که با نتایج تلخ و ناامیدکننده روبهرو شود.
حسینی کیفیت تیمش را مطلوب دانست و تاکید کرد: تیمی که در دو بازی پنج موقعیت صد درصدی ایجاد میکند، نشان داده کیفیت بالایی دارد اما مشکل اصلی ما گلهایی است که دریافت میکنیم و باید برای رفع این ضعف تلاش کرد.
وی بیان کرد: بازیکنان تلاش زیادی داشتند و با وجود شروع غیرمنتظره فصل، اطمینان دارم با همدلی و کوشش بیشتر، تیم قادر به کسب نتایج بهتر خواهد بود.
