خرم‌آباد - نماینده ولی‌فقیه در لرستان و فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با خانواده شهید «حمید آقایی» دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در لرستان و فردار نعمت‌الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با خانواده شهید «حمید قایی» دیدار کردند.

شامگاه دوشنبه نماینده ولی‌فقیه در استان به همراه فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) و جمعی از مدیران و مسئولان شورای شهر خرم‌آباد با حضور در منزل خانواده شهید «حمید آقایی»، مراتب تقدیر خود را از صبر و استقامت این خانواده در غم شهادت فرزندشان اعلام کردند.

شهید پاسدار حمید آقایی، جمعی پادگان امام علی (ع) خرم‌آباد در جریان دفاع از حریم هوایی کشورمان در جنگ ۱۲ روزه به فیض شهادت نائل آمد.

