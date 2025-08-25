  1. استانها
  2. گلستان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۲۲

بهره‌برداری یا آغاز احداث ۲۹۶ طرح عمرانی و اقتصادی در گرگان

بهره‌برداری یا آغاز احداث ۲۹۶ طرح عمرانی و اقتصادی در گرگان

گرگان- فرماندار گرگان گفت: به مناسبت هفته دولت ۲۹۶ طرح عمرانی و اقتصادی شهرستان گرگان به صورت متمرکز بهره‌برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت ۲۹۶ طرح عمرانی و اقتصادی گرگان به صورت متمرکز به بهره‌برداری رسید و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد که از این تعداد ۲۴۰ طرح عمرانی و ۲۴ طرح اقتصادی بود.

وی افزود: برای این ۲۴۰ طرح عمرانی هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

فرماندار گرگان گفت: همچنین احداث ۳۲ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان گرگان آغاز شد که برای این طرح‌ها ۹۰۸ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

نصیبی خاطرنشان کرد: اعتبار همه این طرح‌ها جمعاً دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

