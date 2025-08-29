به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورانی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری گلستان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به اهمیت محصولات استراتژیک مانند دانههای روغنی و پروتئینی گفت: استان گلستان با تولید ۴۶ درصد از گندم و سایر محصولات کشاورزی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. اما با وجود ظرفیت بالا، کشاورزان استان با مشکلات جدی مواجه هستند که نیازمند توجه ویژه است.
وی همچنین به چالشهای ناشی از کاهش تولید گندم در سال جاری و تأثیر خشکسالی بر کشاورزی گلستان اشاره کرد و افزود: تفاوت قیمتها بین قیمتهای جهانی و قیمت خرید تضمینی محصولات، بهویژه گندم، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشاورزان به وجود آورده است. این تفاوتها باید بهطور کارشناسی بررسی و اصلاح شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان همچنین به نیاز استان به سرمایهگذاری در سامانههای نوین آبیاری و توسعه زیرساختهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: گلستان بهویژه در حوزه سامانههای نوین آبیاری با کمبود شدید مواجه است. تنها ۲۲ درصد از اراضی استان تحت پوشش این سامانهها قرار دارند، در حالی که میانگین کشور ۳۵ درصد است.
نورانی با تأکید بر اهمیت تصمیمات استراتژیک در بخش کشاورزی گفت: حضور مسئولان و تصمیمگیرندگان در استان گلستان میتواند تأثیرات مثبت زیادی در توسعه کشاورزی داشته باشد. همچنین برای حل مشکلات موجود، به ویژه در زمینه تأمین منابع مالی و رفع ناترازی آب، نیازمند همکاری و همراهی بیشتر مسئولان هستیم.
وی پیشنهاداتی را برای توسعه صنعت خاویار و سایر محصولات کشاورزی استان مطرح کرد و خواستار توجه ویژه به این بخش در قالب طرحهای حمایتی و خط ویژه اعتباری شد.
