ساماندهی تأسیسات برقی بندر گناوه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی نسب در آئین آغاز این پروژه که با حضور استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در مدت ۱۸ ماه اجرا خواهد شد.
محمد شکیبینسب افزود: اهداف این طرح شامل افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق بندر، کاهش تلفات و حوادث ناشی از نگهداری، بهرهبرداری بهینه از شبکه، افزایش ایمنی، مدیریت مصرف انرژی، تأمین برق اضطراری با استفاده از دیزل ژنراتورها و همچنین تأمین برق موردنیاز سرمایهگذاران در محوطههای بندری است.
وی ادامه داد: در این پروژه سه دستگاه پست و سه دستگاه دیزل ژنراتور نصب خواهد شد و با اصلاح و مناسبسازی شبکه توزیع، حوادث و اتفاقات مرتبط با حوزه برقی به حداقل خواهد رسید و امکان تأمین برق پایدار برای فعالیتهای شبانهروزی بندر گناوه فراهم میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: مطالعات طرح جامع توسعه بندر ریگ نیز انجام شده اما با رویکرد «مهندسی ارزش» اصلاح و مسیر تازهای برای پیشبرد آن تعریف شد. شکیبینسب افزود: در طرح اولیه، ایجاد دستکی برای توسعه بندر پیشبینی شده بود که انحراف مسیر رود شور را در پی داشت و همین موضوع موجب ورود حجم زیادی گل و لای و رسوب به کانال دسترسی بندر میشد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای صورتگرفته، کل اعتبار پروژه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شد، در حالیکه برآورد اولیه آن نزدیک به ۹۸۴ میلیارد تومان بود؛ در همین راستا مهندسی ارزش پروژه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در فرآیند مهندسی ارزش، مقرر شد به جای تغییر مسیر رود شور، دستکی به طول پنج کیلومتر در محدوده شمالی بندر ایجاد شود تا مشکل رسوبگذاری برطرف و زمینه اجرای اصولی طرح توسعه فراهم شود.
شکیبینسب تأکید کرد: این اقدام اساسی و ماندگار، گام بلندی برای رفع موانع و تسهیل اجرای طرحهای توسعهای در بندر ریگ محسوب میشود و میتواند آینده فعالیتهای بندری در این منطقه را تضمین کند.
وی عنوان کرد: طرح جامع توسعه بندر ریگ اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و بهزودی با دریافت تأییدیه نهایی، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد تا مشکلات معیشتی مردم ریگ که بیش از ۹۷ درصد آنان از طریق دریانوردی امرار معاش میکنند، برطرف شود.
