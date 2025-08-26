بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده اقدامات و خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: همگرایی، اتحاد و حمایت از دولت در شرایط حساس کشور ضروری است.

وی خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به امور آنان را اولویت اصلی مسئولان دانست و نقش رسانه‌ها را در تقویت امید اجتماعی مهم برشمرد و افزود: تعامل فعال دستگاه‌ها با اصحاب رسانه، برگزاری نشست‌های خبری و تقویت روابط عمومی ادارات باید در دستور کار قرار گیرد.

نورمحمدی درباره برنامه‌های هفته دولت در شهرستان گفت: در این هفته ۱۲ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد که برای ۵۴ نفر اشتغال ایجاد کرده است. همچنین یک پروژه عمرانی دیگر با اعتبار ۴۳۲ میلیارد ریال کلنگ‌زنی می‌شود که زمینه اشتغال ۲۰ نفر را فراهم خواهد کرد..

فرماندار آبدانان اضافه کرد: در مجموع، ۱۳ پروژه عمرانی قابل افتتاح و کلنگ‌زنی با اعتباری حدود یک‌هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال در هفته دولت اجرا می‌شود که ۷۴ فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهد کرد.