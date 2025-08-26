حسن کامرانی فرد در گفت و گو با مهر با اشاره به نقش محوری این سازمان در مدیریت و برنامه‌ریزی مهارت‌آموزی، بیان کرد: همه اقشار مردم از سن ۱۵ سال به بالا، جامعه هدف آموزش‌های مهارتی این مجموعه بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دولت در برنامه هفتم توسعه، ۳۰ درصد از رشد اقتصادی را در گرو توسعه نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری پیش‌بینی کرده است، اظهار داشت: بر همین اساس، خراسان جنوبی مهارت‌های مورد نیاز برای افزایش بهره‌وری نیروی کار را تبیین کرده و در هفته دولت شاهد راه‌اندازی کارگاه‌های جدید مهارتی در استان خواهیم بود.

کامرانی‌فرد از راه‌اندازی رشته‌های نوینی مانند «هوش مصنوعی» در کنار به‌روز رسانی کارگاه‌های موجود خبر داد و افزود: ظرفیت‌های مهارت‌آموزی را در سطوح مختلف با شرکای اجتماعی و آموزشی به اشتراک خواهیم گذاشت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های محوری این سازمان در سال جاری، بیان کرد: مهم‌ترین برنامه استان، نهادینه کردن آموزش مهارتی در همه سطوح به ویژه مدارس و دانشگاه‌ها در قالب «طرح همنوا» است.

وی ادامه داد: در این راستا ظرفیت‌های مهارت‌آموزی استان به‌ویژه در اختیار دانش‌آموزان و هنرستان‌ها قرار می‌گیرد تا از آموزش‌های رایگان بهره‌مند شوند.

کامرانی فرد از ایجاد «کنسرسیوم مهارت» با مشارکت صنایع اثرگذار استان در بهمن‌ماه سال گذشته خبر داد و بیان کرد: این کنسرسیوم با هدف ارتقای سطح دانش کارگران و فعالان اقتصادی، زیرساخت‌های مهارت‌آموزی را تقویت خواهد کرد.

وی بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار نفر در بخش دولتی و ۱۱ هزار نفر در بخش غیردولتی از زیرساخت‌های آموزش مهارتی استان استفاده کردند که در مجموع به بیش از ۳۱ هزار نفر می‌رسد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در پنج ماهه نخست امسال ۹ هزار نفر در بخش دولتی آموزش‌های مهارتی را فراگرفته‌اند.