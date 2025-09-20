به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایمانی عصر شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه اظهار داشت: کارگروه توسعه مهارت بر اساس ماده واحده قانون اساسنامه فنی و حرفهای مصوب سال ۱۳۴۲ و ۱۴۰۲ تشکیل و با هدف ساماندهی و تقویت آموزشهای مهارتی فعالیت میکند. وی با اشاره به تغییر رویکرد آموزشها افزود: پیشتر هر فردی علاقهمند بود میتوانست در دورههای مهارتی شرکت کند اما اکنون آموزشها تقاضامحور شده و بر مبنای نیاز بازار کار طراحی میشود.
ایمانی تشکیل کنسرسیومهای مهارتی را یکی از مهمترین دستاوردهای این کارگروه دانست و گفت: نخستین کنسرسیوم بزرگ مهارت با شش عضو فعال ایجاد شده که منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی دستگاههای مختلف را به اشتراک میگذارد تا خروجیهای توانمند برای بازار کار تربیت شوند. به گفته وی، کنسرسیوم دوم در حوزه تأسیسات و تعمیر لوازم خانگی شکل گرفته که هماکنون ۴۰۰ نفر خدمات فنی مهندسی را در سطح استان ارائه میدهند و به منازل شهروندان اعزام میشوند.
وی با اشاره به راهاندازی هنرستانهای «جوار صنایع» به عنوان یکی دیگر از مصوبات کارگروه بیان کرد: تاکنون سه هنرستان جوار در استان فعال شده و برای چهارمین هنرستان در شهرک صنعتی فراوان نیز مقدمات فراهم است. این هنرستانها با مشارکت آموزش و پرورش، خانه صنعت و معدن و فنیوحرفهای، منابع انسانی و تجهیزات مورد نیاز را تأمین میکنند و دانشآموزان آنها با تضمین اشتغال وارد بازار کار میشوند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای کرمانشاه ادامه داد: طرح «کارآفرین» نیز با هدف حمایت از تولیدات کوچک صنایع دستی بهویژه در حوزه بانوان آغاز شده است. در این طرح با همکاری دیجیکالا، آموزشهای لازم برای عکاسی، بستهبندی و فروش محصولات در فضای مجازی به تولیدکنندگان ارائه میشود تا زمینه فروش آنلاین و افزایش درآمد آنان فراهم شود.
ایمانی از تفاهمنامه ۴۷ میلیارد تومانی میان وزارت نفت، استانداری و فنی و حرفهای خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم، نیروهای مورد نیاز پروژههای نفت و گاز استان آموزش میبینند. به دلیل کیفیت بالای این دورهها، برخی از فارغالتحصیلان حتی حاضر نیستند با شرایط معمول در صنایع نفت مشغول به کار شوند و به صورت آزادکاری (فریلنسر) درآمد بیشتری کسب میکنند.
وی همکاری با کمیته امداد را بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: در قالب تفاهمنامهای مشترک، آموزش نصب پنلهای خورشیدی به بیش از هزار و ۱۰۰ نفر ارائه شده است. این دورهها علاوه بر تأمین برق، اشتغال پایدار برای شرکتکنندگان فراهم میکند. به گفته وی، چهار کارگاه آموزش نصب پنل خورشیدی در کرمانشاه، روانسر و سنقر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان راهاندازی شده است.
ایمانی خاطرنشان کرد: در همکاری با اداره کل راه و شهرسازی، ۹۶ نفر از ساکنان سکونتگاههای غیررسمی آموزشهای مهارتی دریافت کردهاند و در تفاهمنامه با سازمان بهزیستی نیز ۷۶ نفر در رشته «سالمندیاری» آموزش دیده و همگی مشغول به کار شدهاند. همچنین بر اساس تفاهم سهجانبه با اداره کل ورزش و جوانان، آموزش مهارتهای متنوع به یکهزار و ۶۶۹ جوان با اعتبار هفت میلیارد تومان در دست اجراست.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان با اشاره به گسترش ظرفیت آموزشی گفت: امسال دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفرساعت آموزش در بخش دولتی و چهار میلیون و ۱۲۰ هزار نفرساعت در بخش خصوصی پیشبینی شده که تاکنون در شش ماه نخست سال، یک میلیون و ۱۶۵ هزار نفرساعت آموزش در بخش دولتی محقق شده است.
به گفته وی، ۳۴۳ آموزشگاه خصوصی فعال در استان کرمانشاه وجود دارد که بدون تحمیل بار مالی به دولت، بیش از ۵۰ میلیارد تومان گردش اقتصادی در شش ماه نخست سال داشتهاند و هر آموزشگاه حداقل سه نفر اشتغال دائم ایجاد کرده است.
ایمانی با اشاره به استقبال مردم از آموزشهای مهارتی تصریح کرد: عملکرد بخش خصوصی در ارائه خدمات مهارتی به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفرساعت رسیده که نشان میدهد جامعه حاضر است برای یادگیری مهارتهای درآمدزا هزینه کند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم توزیع متوازن مراکز آموزشی در شهرستانها گفت: رشتههای مهارتی بر اساس آمایش سرزمین و طرح تکاپو شناسایی و برای هر شهرستان برنامهریزی شده تا علاوه بر ارتقای سطح مهارت، زمینه اشتغال پایدار در سراسر استان فراهم شود.
