بلااستفاده ماندن امکانات شهری برای معلولین پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالسادات خامسی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به معلولان در حوزه حملونقل شهری گفت: مدیریت شهری باید با نگاهی اجتماعی و عدالت محور، راهکارهایی برای تسهیل دسترسی این قشر آسیب پذیر به خدمات حملونقل عمومی فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه مناسب سازی ناوگان حملونقل عمومی از الزامات مدیریت شهری است، افزود: تهیه و خرید ونها و اتوبوسهای مناسب سازی شده برای استفاده معلولان باید بر اساس قوانین و مصوبات شورا کماکان تداوم داشته باشد و در کنار آن از ظرفیت خودروهای بلااستفاده نیز بهرهبرداری شود.
این عضو شورای شهر ادامه داد: در حالی که نیازهای قشرهایی چون معلولان و بیماران خاص به شکل جدی وجود دارد نباید امکانات شهری بلااستفاده بمانند، لذا باید اولویت بندی منابع بهگونهای صورت گیرد که ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای مغفول مانده پاسخ گوی نیازهای ضروری و انسانی شهروندان باشیم.
خامسی با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، پیشنهاد داد خودروهای حملونقل عمومی که به دلایل فنی یا فرسودگی از چرخه بهره برداری خارج شدهاند، پس از مناسبسازی در خدمت جابهجایی معلولان قرار گیرند که این اقدام میتواند ضمن کاهش هزینههای شهرداری، گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی معلولان و خانوادههای آنان باشد.
