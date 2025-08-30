فرشاد عربی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط آمادگی نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان که به میزبانی برزیل برگزار می شود، گفت: ما از اواخر اسفند به صورت مقطعی اردوهای آماده سازی را آغاز کردیم. ولی از خردادماه کار جدی تر و اردوها مستمر شد. تمرینات خوب و فشرده‌ای پشت سر گذاشتیم. ورزشکاران با تعهد و نظم خاصی کار دنبال کردند و رشد فنی خوبی داشتند. به لحاظ روانی و ذهنی نیز کاملاً برای حضور در این دوره از مسابقات آماده بالایی دارند و ان شاالله در مسابقات جهانی عملکرد خوبی داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی تالو ادامه داد: سه نماینده ووشو ایران در بخش تالو در مجموع در هفت فرم حضور دارند. در واقع این منطقی‌ترین تصمیمی بود که می‌توانستیم در بخش تالو بگیریم. شاهین بنی‌طالبی، مصطفی حسن‌زاده و ابوالفضل قره‌باغی سه تالو کار ما در این دوره از مسابقات قهرمانی جهان هستند که در مجموع در هفت فرم برای دیدار با رقبای خود به روی تالو فیلد می‌روند. شاهین بنی طالبی و مصطفی حسن زاده در فرم‌های «نانچوان»، «نن کوئن» و «نن دائو» شرکت می‌کنند. ابوالفضل قره باغی هم «چانگ چوان»، «جین شو» و «جیانگ شو» فرم‌های خود را اجرا می‌کنند.

وی در خصوص حضور تیم ایران در بخش مبارزه نمایشی یا همان «دوئلین» هم گفت: این سه تالوکار ما در این بخش هم حضور خواهند داشت. با توجه به سیاست‌های سال‌های اخیر فدراسیون تیم جداگانه در این بخش اعزام نمی‌شود. به دلیل آنکه هدف اصلی ما موفقیت در بازی‌های آسیایی است، تمرکز خود را روی فرم‌های انفرادی قرار دادیم. در کنار آن هم دوئلین هم شرکت می‌کنیم. به عبارتی اگر بخواهیم سه نفر را جداگانه اعزام کنیم، هزینه زیادی هم در بر خواهد داشت.

عربی افزود: آخرین باری که در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشتیم، سال ۲۰۱۹ بود. یک دوره به دلیل کرونا برگزار نشد و آمریکا میزبان دوره قبلی هم که روادید برای تیم صادر نکرد. بعد از شش سال در مسابقات جهانی شرکت می‌کنیم که یکی از مهمترین رویدادهای پیش روی ماست. هم به لحاظ تعداد، تیم‌های زیادی شرکت کردند و رقابت سنگینی انتظار ما را می‌کشد. ما هم تلاش کردیم و این نفرات جوان ما رشد قابل توجه‌ای داشته اند. فکر می‌کنم بتوانند نتیجه قابل قبولی کسب کنند.

وی در پایان گفت: بیش از ۸۰ کشور در این مسابقات حضور خواهند داشت. در کنار رقبای آسیایی مانند چین، ماکائو، ویتنام، کره و مالزی و. روسیه را و کشورهای رو به رشد را داریم که با آمادگی بالا به برزیل سفر می‌کنند. امیدوارم بتوانیم در برابر این رقبا نمایش خوبی داشته باشیم.