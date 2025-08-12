به گزارش خبرنگار مهر، ووشو ایران با سه ورزشکار در بخش ساندای بازی‌های جهانی چنگدو که به میزبانی چین برگزار می شود، به دیدار رقبای خود رفت که در نهایت موفق به کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک برنز شد.

یاسمن باقرزاده که با برتری مقابل نماینده برزیل و برمودا راهی دیدار پایانی وزن ۷۰- کیلوگرم شده بود، در سومین مبارزه برابر حریف خود از کشور میزبان به پیروزی دست یافت و صاحب مدال طلا شد.

محمدرضا ریگی در مبارزه پایانی وزن ۸۵ کیلوگرم برابر حریف مصری تن به شکست داد و به مدال نقره دست یافت. وی با برتری مقابل ووشوکاران برزیل و اسپانیا راهی دیدار نهایی شده بود.

سهیلا منصوریان نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم ایران هم بعد از برتری مقابل نماینده سوئیس و قبول شکست در پیکار با حریف چینی، ووشوکار هنگ کنگی را شکست داد و به نشان برنز دست یافت.

تیم ملی ووشو در این رقابت‌ها با ۵ ووشوکار در دو بخش تالو و ساندا حضور پیدا کرد که با احتساب طلای شاهین بنی طالبی در مجموع دو بخش تیم ملی ایران با چهار مدال شامل دو مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود پایان داد.