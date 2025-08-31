زمین های تشنه در انتظار آبرسانی دهدشت غربی؛طرحی ۱۵ ساله که تعطیل شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها-طیبه سادات سعادتی نیک: روایت امروز ما ۱۵ سالی است که آغاز شده و شاید سالهای دیگر طول بکشد تا تمام شود، آری، داستان پر تکرار آبرسانی دهدتش غربی در شهرستان کهگیلویه است، امیدی که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و قرار بود مرحمی بر دلهای جوانان بیکار منطقه باشد.
روایت کشاورزان چنگلوا؛ امیدی که خاک میخورد
مشهدی محمد کشاورز ۵۵ ساله اهل روستای چنگلوا، در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: زمین داریم، زحمت میکشیم، ولی بیآبی رمقمان را گرفته. اگر آب برسد، بچههایم مجبور نیستند برای کار به شهرهای دیگر بروند.
زینب بانوی کشاورز و سرپرست خانوار یکی دیگر از روستاهای دهدشت غربی نیز اظهار کرد: این پروژه برای ما فقط لوله و پمپ نیست، بلکه امید است،. اگر مسئولان صدای ما را بشنوند، زندگیمان عوض میشود.
این طرح آبرسانی که با هدف تأمین آب کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار و خروج شهرستان از بنبست توسعهای کلنگزنی شد، پس از گذشت ۱۵ سال با پیشرفت کمتر از ۴۰ درصد عملاً متوقف شده و به نمادی از فاصله میان وعدههای مسئولان و واقعیتهای اجرایی تبدیل شده است.
در جلسات متعدد شهرستانی و استانی، رونق کهگیلویهای که از صنعت محروم است در گرو توجه به بخش کشاورزی عنوان میشود، اما در عمل، زیرساختهای لازم برای تحقق این هدف فراهم نشده است.
طرح آبرسانی دهدشت غربی با مساحت ۷ هزار هکتار، ظرفیت آبیاری بیش از ۵۶۰۰ هکتار زمین مستعد را دارد و میتواند زمینه اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر را فراهم کند اما با این حال، هر چه زمان میگذرد فرسایشی بودن و پیشرفت لاکپشتی آن بیشتر نمود پیدا میکند.
روند فرسایشی و توقف طولانیمدت
سه سال پس از آغاز عملیات اجرایی آبرسانی دهدشت غربی، طرح به دلیل معارضات محلی و تامنی نشدن بهموقع تجهیزات، از جمله لولههای انتقال، با تعطیلی طولانیمدت مواجه شده بود.
اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل طرح
به گفته پیمانکار این طرح، در آن زمان تأخیر در تأمین لولهها موجب کاهش ۵۰ درصدی حجم ریالی طرح شد. با وجود اینکه در دهه ۹۰ با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان امکان تکمیل طرح وجود داشت، اما امروز برای بهرهبرداری کامل، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
فاصله وعدهها تا واقعیتها
در حالی که آرش مصلح مدیرعامل آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد بارها در جلسات و در گفتوگو با رسانهها طرح هایآب را پولدار دانسته و اعلام کرد هیچ مانع اعتباری برای پیشرفت کار چنین پروژههایی وجود ندارد، اما هیچکدام از طرحهای آبرسانی از جمله تأمین آب اراضی حومه غربی دهدشت تاکنون به مرحله تکمیل نزدیک نشده است.
مخالفت برخی برنج کاران ایدنک با اجرای این طرح
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر حکایت از تعطیلی بزرگترین طرح آبرسانی دارد و اگرچه تعطیلی آن این بار اعتباری نیست، بلکه مخالفت جمعی از برنجکاران منطقه ایدنک با اجرای طرح، یکی از عوامل مهم توقف پروژه عنوان شده است، این کشاورزان با استناد به کاهش دبی رودخانه و افزایش شوری آب، اجرای پروژه را تهدیدی برای شالیزارهای خود دانستهاند.
به گفته منابع محلی، برداشت آب برای آبرسانی به اراضی دهدشت غربی موجب کاهش دبی و شوری آب شده و به زمینهای زراعی پاییندست شده آسیب میرساند.
مسئولان نگذارید بیت المال هدر رود
امام جمعه پیشین سوق هم در این زمینه گفت: پروژه آبرسانی به حومه غربی امید مردم بخش بود به رغم پیگیریهای مکرر با گذشت بیش از یک دهه کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت دارد و روز گذشته تعطیل شد.
حجت الاسلام کیانی اصل یادآور شد: در خطبهها گفتم آقایان مسئول! نگذارید بیت المال هدر برود جوانان بیکار شوند، نگذارید آرزوی مردم ۴۰ ساله شود.
وی با بیان اینکه برای آبرسانی به زمینهای کشاورزی تلاشهای بسیار شد، تصریح کرد: دو بار نامه نوشتم که این پروژه اولویت اساسی بخش است اگر مردم سوق یک مطالبه داشته باشند آن آبرسانی حومه غربی است.
امام جمعه سابق سوق تصریح کرد: این پروژه اگر به بهرهبرداری برسد اشتغال و تولید ایجاد میکند و مهاجرت معکوس در پی دارد، دیروز تعطیل شد مسئولین تلاش کنند دوباره به مسیر برگردد.
اظهارات مسئولان؛ از نگرانی تا امیدواری
ایرج کاظمی جو، فرماندار کهگیلویه در گفت و گو با خبرنگار مهر پیشرفت فعلی پروژه را ۳۷ درصد اعلام کرده و میگوید: که اگر پروژه به سرانجام برسد، بحران آب منطقه کاهش یافته، زمینها آبیاری و اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.
یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در بازدید اخیر خود از پروژه، وضعیت آن را نگرانکننده دانست و اظهار کرد: تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اوراق بانکی تخصیص یافته و مابقی نیازمند پیگیری جدی است.
آبرسانی به دهدشت غربی از آرزوهای دیرینه جوانان است
امام جمعه دهدشت، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت آب و ضرورت اجرای این پروژه گفت: این طرح حیاتی باید با جدیت دنبال و آرزوی دیرینه کشاورزان و جوانان منطقه محقق شود.
حجتالاسلام علی وحدانیفر، ادامه داد: مسئولین و متولیان امر صدای کشاورزانی که چشمانتظار آب هستند و جوانانی که به امید اشتغال ماندهاند را بشنوند و پاسخ دهند.
پروژه آبرسانی دهدشت غربی، با ظرفیت تحولآفرین در کشاورزی و اشتغال، امروز در بنبست بیتدبیری گرفتار شده است که برای خروج از این وضعیت، تخصیص کامل اعتبارات، تشکیل کارگروه ویژه استانی، شفافسازی روند اجرایی، استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و تدوین جدول زمانبندی با ضمانت اجرایی ضروری است.
این پروژه باید به الگویی از اراده، همدلی و مدیریت جهادی تبدیل شود زیرا مردم دهدشت منتظرند که مسئولان پاسخگوی آنها باشند.
