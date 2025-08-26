افتتاح ۹۰ طرح ارتباطی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های ارتباطی استان بوشهر اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها با تعامل و پیگیری مستمر صورت گرفته است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با وفاق، همدلی و همراهی مسئولان محقق شده است.

سملیان افزود: تحقق این پروژه‌ها نتیجه تلاش و پیگیری‌های جدی مسئولان است و امیدواریم با تکمیل سایر طرح‌ها، شاهد ارتقای شاخص‌های ارتباطی در سراسر استان باشیم.

مدیرعامل مخابرات استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار داشت: به همین مناسبت ۹۰ طرح مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۲۴۷ میلیارد تومان در سطح استان افتتاح شد.

وی افزود: امروز ۹ سایت تلفن همراه با تکنولوژی نسل چهارم (۴G) در شهرستان‌های دشتستان، جم، دشتی، دیر و گناوه به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش کیفیت خدمات به شهروندان دارد.