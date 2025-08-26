  1. استانها
افتتاح ۹۰ طرح ارتباطی در استان بوشهر

بوشهر- مدیرعامل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر از افتتاح ۹۰ طرح مخابراتی به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های ارتباطی استان بوشهر اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها با تعامل و پیگیری مستمر صورت گرفته است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با وفاق، همدلی و همراهی مسئولان محقق شده است.

سملیان افزود: تحقق این پروژه‌ها نتیجه تلاش و پیگیری‌های جدی مسئولان است و امیدواریم با تکمیل سایر طرح‌ها، شاهد ارتقای شاخص‌های ارتباطی در سراسر استان باشیم.

مدیرعامل مخابرات استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار داشت: به همین مناسبت ۹۰ طرح مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۲۴۷ میلیارد تومان در سطح استان افتتاح شد.

وی افزود: امروز ۹ سایت تلفن همراه با تکنولوژی نسل چهارم (۴G) در شهرستان‌های دشتستان، جم، دشتی، دیر و گناوه به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش کیفیت خدمات به شهروندان دارد.

