افتتاح ۹۰ طرح ارتباطی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح سهشنبه در مراسم افتتاح پروژههای ارتباطی استان بوشهر اظهار کرد: اجرای این طرحها با تعامل و پیگیری مستمر صورت گرفته است
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با وفاق، همدلی و همراهی مسئولان محقق شده است.
سملیان افزود: تحقق این پروژهها نتیجه تلاش و پیگیریهای جدی مسئولان است و امیدواریم با تکمیل سایر طرحها، شاهد ارتقای شاخصهای ارتباطی در سراسر استان باشیم.
مدیرعامل مخابرات استان بوشهر با اشاره به برنامههای هفته دولت اظهار داشت: به همین مناسبت ۹۰ طرح مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۲۴۷ میلیارد تومان در سطح استان افتتاح شد.
وی افزود: امروز ۹ سایت تلفن همراه با تکنولوژی نسل چهارم (۴G) در شهرستانهای دشتستان، جم، دشتی، دیر و گناوه به بهرهبرداری رسید که نقش مهمی در توسعه زیرساختهای ارتباطی و افزایش کیفیت خدمات به شهروندان دارد.
