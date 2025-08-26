اعزام بیمار دچار سکته قلبی در خارگ با بالگرد به بوشهر

محمدرضا دشتی‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعزام موفق یک بیمار دچار سکته قلبی در جزیره خبر داد و گفت: این بیمار با بالگرد ستاد هدایت بوشهر و همراهی تیم پزشکی، به بیمارستان تخصصی قلب بوشهر منتقل شد.

وی افزود: همکاری دقیق و هماهنگ ستاد هدایت بوشهر، پرسنل فرودگاه خارگ، بیمارستان صنعت نفت، بیمارستان بوشهر و اورژانس ۱۱۵ باعث شد انتقال بیمار با سرعت و ایمنی کامل انجام شود.

مدیر عملیات عمومی خارگ با تأکید بر اهمیت آمادگی تیم‌های عملیاتی در جزیره گفت: این عملیات نمونه‌ای از هماهنگی بین بخشی و ارائه خدمات اورژانسی حرفه‌ای در شرایط بحرانی است. سلامت و نجات بیماران در شرایط اضطراری، اولویت اصلی ماست و تمامی مراحل با رعایت استانداردهای پزشکی انجام شد.

دشتی‌زاده خاطرنشان کرد: تلاش مستمر و آموزش تیم‌های اورژانس و همکاری بین سازمانی، تضمین‌کننده ارائه خدمات سریع و ایمن به ساکنان و کارکنان جزیره در مواقع اضطراری است.