چگونه نقض حریم خصوصی را در اسنپ گزارش دهیم؟   

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اسنپ، اسنپ، با تأکید بر اهمیت حفظ حریم خصوصی کاربران، اعلام کرد مشخصات کاربران مسافر و راننده محرمانه هستند و انتشار عمومی آن در شبکههای اجتماعی نقض حریم خصوصی و جرم محسوب میشود. این اطلاعات شامل تصویر، اطلاعات هویتی شخص و پلاک خودرو است که تنها در بازه زمانی سفر و برای افزایش امنیت از طریق اپلیکیشن در اختیار طرفین قرار میگیرد.
راه های گزارش نقض حریم خصوصی در اسنپ
اسنپ به کاربران خود توصیه میکند در صورت مشاهده هرگونه رفتار نامناسب یا نقض حریم خصوصی حین سفر یا پس از آن، پیش از هر اقدامی، با پشتیبانی در ارتباط باشند. این رفتارها میتواند شامل مطرح شدن سوالات یا دخالت درباره مسائل شخصی باشد.
به گفته روابط عمومی اسنپ، این موضوع بخشی از سازوکارهای متعددی است که برای پیگیری، پاسخگویی و بررسی تجربه سفر کاربران طراحی شده است. یکی از این سازوکارها امکان تماس فوری با تیم امنیت سفر است. اگر کاربران حین سفر به هر دلیلی احساس ناامنی کنند، میتوانند از طریق اپلیکیشن، با انتخاب سپر آبیرنگ و گزینه «احساس امنیت نمیکنم»، مستقیماً با تیم امنیت سفر ارتباط بگیرند و وضعیتشان را شرح بدهند. کارشناسان امنیت سفر در سریعترین زمان ممکن موضوع را بررسی میکنند و تا رفع مشکل پیشآمده، همراه کاربر خواهند ماند. اما توصیه میشود اگر موردی که در سفر پیشآمده اضطراری و حاد نیست، به جای استفاده از این قابلیت، حین یا پایان سفر با تیم پشتیبانی تماس بگیرند یا تیکت ثبت کنند تا این خط ارتباطی برای کسانی با احتمال خطر مواجه هستند در دسترس بماند.
پس از پایان سفر نیز کاربران میتوانند از قسمت امتیازدهی گزینه «توجه نکردن به حریم شخصی» را انتخاب و در صورت تمایل توضیحی درباره مشکل ثبت کنند. تمامی گزارشهای ارسالشده از بخش امتیازدهی پایان سفر با دقت و به صورت محرمانه بررسی میشوند و اسنپ طبق روالهای تعیینشده، برای افزایش امنیت سفر و نظارت بر عملکرد کاربران راننده، گزارش هر برخورد نامناسبی را بهطور جدی پیگیری میکند.
همچنین در بررسی عملکرد کاربران راننده اگر گزارشی در دسته موارد حساس و حاد قرار بگیرد، حساب کاربری شخص بهصورت دائم غیرفعال میشود و دیگر اجازه فعالیت در ناوگان اسنپ را نخواهد داشت.
قابلیت ها و توصیه های اسنپ برای حفظ حریم شخصی کاربران
برای حفاظت از اطلاعات شخصی، اسنپ قابلیت «تماس امن» را در اپلیکیشن فراهم کرده است تا شماره کاربران مسافر در تماس با کاربر راننده مخفی بماند. این گزینه از بخش تنظیمات اسنپخودرو در دسترس است. همچنین امکان برقراری تماس رایگان درونبرنامهای نیز برای کاربران وجود دارد که با دسترسی به اینترنت قابل استفاده است.
همچنین، برای رعایت حریم خصوصی، اسنپ به کاربران مسافر توصیه میکند همیشه در صندلی عقب خودرو بنشینند و از مطرح کردن مسائل خصوصی و اطلاعات شخصیشان در طول سفر، چه در مکالمات تلفنی و چه در گفتوگو با کاربر راننده، خودداری کنند.
